Скандал з радницею ОП: Страхова пропонує знімати бронь через ігнорування хвилини мовчання

В Україні спалахнула чергова палка дискусія навколо методів проведення мобілізації та критеріїв бронювання працівників. Приводом для цього став резонансний допис у соцмережах радниці Офісу Президента Вікторії Страхової. Вона висунула нестандартну ідею щодо того, як зробити цей процес більш справедливим.

Вікторія Страхова

На її думку, карати за неповагу до загиблих героїв потрібно позбавленням захисту від призову. Посадовиця пропонує карати ті компанії, які ігнорують загальнонаціональні заходи вшанування пам'яті.

"Дарую ідею Михайлу Федорову, як забезпечити справедливу мобілізацію. Пропоную в організаціях, де не дотримуються хвилини мовчання, анулювати бронь керівника та власника", — зазначила Вікторія Страхова.

Вона додала, що таке правило має діяти навіть тоді, коли сама компанія офіційно визнана критично важливою для економіки. На переконання радниці, якщо такі керівники не поважають полеглих, то буде цілком справедливо, якщо вони на власному досвіді відчують, що таке війна. Перевіряти виконання цієї вимоги Страхова пропонує радикальним шляхом — за допомогою таємних рейдів працівників ТЦК та поліції під прикриттям. Вона визнає, що це навряд чи допоможе виконати план мобілізації, але точно "привчить людей до поваги".

Ця ініціатива одразу викликала жорстку критику з боку представників Верховної Ради. Народний депутат Олексій Гончаренко емоційно відреагував на пропозицію представниці Банкової, назвавши такі пости у фейсбуці сумнівним виявом патріотизму. Він вважає, що чиновникам варто починати зміни з себе, а не вигадувати нові покарання для бізнесу.

"У мене є зовсім інша ідея: пані Вікторія може особисто показати приклад та приєднатися до лав Збройних Сил України", — наголосив парламентар.

Гончаренко нагадав, що українське військо відкрите для жінок, у ньому діє повна рівність, тому двері для служби повністю відчинені. За словами депутата, реальна служба на фронті виглядає набагато більш патріотично, ніж написання подібних ініціатив у соціальних мережах.

Скандал довкола мобілізаційної ініціативи радниці Офісу Президента Вікторії Страхової отримав емоційне продовження у соціальних мережах. Після пропозиції позбавляти бізнес бронювання за ігнорування хвилини мовчання, посадовиця вступила у пряму полеміку з користувачами. Обговорення швидко переросло у звинувачення представниці Банкової у байдужості до чужих думок та психологічних травм дітей.

Приводом для гострої дискусії став коментар однієї з матерів, яка поділилася важкою ситуацією у класі свого сина. Жінка розповіла, що для дитини, яка втратила на війні батька, щоденний ритуал став серйозним психологічним випробуванням.





"Кожна хвилина мовчання — це істерика цієї бідної дитини. Це щоденне нагадування про трагедію при всіх", — написала українка під постом радниці ОП.

Проте Вікторія Страхова не зважила на цей аргумент та спробувала порівняти ситуацію із власним життєвим досвідом. Вона дала зрозуміти, що особисті переживання окремих людей не повинні стояти на заваді загальним правилам.

"У мене мати померла 20 років тому, і кожного разу, коли чую слово "мамо", мені боляче", — апелювала у відповідь посадовиця.

Страхова підкреслила, що попри власні почуття, вона прагне справедливості, аби подвиг тих, хто віддав життя за Україну, ніколи не був забутий. Така позиція викликала хвилю обурення серед громадськості, адже критику ідеї чиновниця фактично проігнорувала.





Суспільство дедалі гостріше реагує на подібні заяви представників влади, які залишаються у безпечних кабінетах. Гончаренко зазначає, що за логікою чиновників, "має бути тільки так, як хочуть вони" — усіх мобілізувати, відправити на фронт чи навіть у штурмові підрозділи. Водночас самі ініціатори таких ідей планують залишатися на Банковій, прикриваючись зручним гаслом, що "у кожного свій фронт". Це змушує багатьох українців із сумом ставити риторичне запитання: як країна докотилася до такого рівня цинізму з боку посадовців?

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що народна депутатка Ірина Фріз пояснила, чому потрібні більш жорсткі умови бронювання працівників підприємств.