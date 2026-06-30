Скандал с советницей ОП: Страхова предлагает снимать бронь из-за игнорирования минуты молчания

В Украине вспыхнула очередная горячая дискуссия вокруг методов проведения мобилизации и критериев бронирования работников. Поводом для этого стало резонансное сообщение в соцсетях советницы Офиса Президента Виктории Страховой. Она выдвинула нестандартную идею о том, как сделать этот процесс более справедливым.

Виктория Страхова

По ее мнению, наказывать за неуважение к погибшим героям нужно избавление от защиты от призыва. Чиновница предлагает наказывать те компании, которые игнорируют общенациональные мероприятия памяти.

"Дарю идею Михаилу Федорову, как обеспечить справедливую мобилизацию. Предлагаю в организациях, где не соблюдают минуту молчания, аннулировать бронь руководителя и владельца", — отметила Виктория Страхова.

Она добавила, что такое правило должно действовать даже тогда, когда компания официально признана критически важной для экономики. По убеждению советницы, если такие руководители не уважают павших, то вполне справедливо, если они на собственном опыте почувствуют, что такое война. Проверять выполнение этого требования Страхова предлагает радикальным путем – с помощью тайных рейдов работников ТЦК и полиции под прикрытием. Она признает, что это вряд ли поможет выполнить план мобилизации, но точно "приучит людей к уважению".

Эта инициатива сразу же вызвала жесткую критику со стороны представителей Верховной Рады. Народный депутат Алексей Гончаренко эмоционально отреагировал на предложение представительницы Банковой, назвав такие посты в фейсбуке сомнительным проявлением патриотизма. Он считает, что чиновникам следует начинать изменения с себя, а не придумывать новые наказания для бизнеса.

"У меня есть совсем другая идея: Виктория может лично показать пример и присоединиться к рядам Вооруженных Сил Украины", — подчеркнул парламентарий.

Гончаренко напомнил, что украинское войско открыто для женщин, в нем действует полное равенство, поэтому двери для службы полностью открыты. По словам депутата, реальная служба на фронте выглядит гораздо патриотично, чем написание подобных инициатив в социальных сетях.

Скандал вокруг мобилизационной инициативы советницы Офиса Президента Виктории Страховой получил эмоциональное продолжение в социальных сетях. После предложения лишать бизнес бронирования за игнорирование минуты молчания, чиновник вступила в прямую полемику с пользователями. Обсуждение быстро переросло в обвинение представительницы Банковой в безразличии к чужим мнениям и психологическим травмам детей.

Поводом к острой дискуссии стал комментарий одной из матерей, которая поделилась тяжелой ситуацией в классе своего сына. Женщина рассказала, что для ребенка, потерявшего на войне отца, ежедневный ритуал стал серьезным психологическим испытанием.





"Каждая минута молчания – это истерика этого бедного ребенка. Это ежедневное упоминание о трагедии при всех", — написала украинка под постом советницы ОП.

Однако Виктория Страхова не учла этот аргумент и попыталась сравнить ситуацию с собственным жизненным опытом. Она дала понять, что личные переживания отдельных людей не должны мешать общим правилам.

"У меня мать умерла 20 лет назад, и каждый раз, когда слышу слово "мама", мне больно", — апеллировала в ответ чиновница.

Страхова подчеркнула, что, несмотря на собственные чувства, она стремится к справедливости, чтобы подвиг тех, кто отдал жизнь за Украину, никогда не был забыт. Такая позиция вызвала волну возмущения среди общественности, ведь критику идеи чиновница фактически проигнорировала.





Общество все острее реагирует на подобные заявления представителей власти, которые остаются в безопасных кабинетах. Гончаренко отмечает, что по логике чиновников, "должно быть только так, как они хотят" — всех мобилизовать, отправить на фронт или даже в штурмовые подразделения. В то же время, сами инициаторы таких идей планируют оставаться на Банковой, прикрываясь удобным лозунгом, что "у каждого свой фронт". Это заставляет многих украинцев с грустью задавать риторический вопрос: как страна докатилась до такого уровня цинизма со стороны чиновников?

Напомним, портал "Комментарии" писал , что народный депутат Ирина Фриз объяснила, почему нужны более жесткие условия бронирования работников предприятий.