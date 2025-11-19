logo_ukra

Рустема Умєрова помітили за кордоном: він змінив імідж
НОВИНИ

Рустема Умєрова помітили за кордоном: він змінив імідж

Голову РНБО України помітили в Туреччині в новому іміджі

19 листопада 2025, 14:30
Автор:
Недилько Ксения

Голова РНБО України Рустем Умєров перебуває за кордоном, зокрема у Туреччині, про що раніше повідомляв він сам, нібито для того, щоб відновити переговорний процес щодо обмінів з Росією.

Рустема Умєрова помітили за кордоном: він змінив імідж

Рустема Умєрова помітили за кордоном: він змінив імідж

Під час прибуття до Туреччини президента України Володимира Зеленського, Умєров зустрічав очільника держави біля літака, фото опублікувало видання "УП".

Рустема Умєрова помітили за кордоном: він змінив імідж - фото 2

Також на відео президента Зеленського під час урочистих заходів у Туреччині Умєров також був присутній. Примітно, що очільник РНБО змінив імідж та поголив бороду, з якою не розлучався вже довгий час.

Відомо також, що у Туреччині разом із президентом перебуває і голова Офісу Президента України Андрій Єрмак, про що він повідомив у соцмережах.

"Прибув до Туреччини у складі делегації на чолі з Президентом Володимиром Зеленським. Усі заплановані зустрічі відбуваються за графіком та в робочій атмосфері.

Перебуваю на постійному зв’язку з представниками адміністрації Дональда Трампа, зокрема зі спецпредставником Президента США Стівом Віткоффом. Разом з американськими партнерами працюємо над припиненням російської агресії проти України та досягненням справедливого й сталого миру", – написав Єрмак.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що корупційний скандал в Україні не вщухає — народні депутати вимагають звіту міністрів, які “засвітилися” на “плівках Міндіча”, та відповідного покарання. 

Народний депутат України Дмитро Разумков заявив, що українці та парламент чекають відповідей. А фігуранти антикорупційних розслідувань ймовірно тікають з країни. За його словами, Рада сьогодні має звільнити двох міністрів, чиї імена фігурують в корупційному розслідуванні. 

“Але їх знову немає у залі Парламенту. Народні депутати і всі українці мають право знати – де вони?! За різними даними, вони зникли з країни напередодні відставки! На тлі підозри керівнику “Міністерства дічі”, Міндічу, якого в тому числі звинувачують у впливі на двох міністрів, вони мають прийти і прозвітувати — на кого працювали?! Бо це точно не була робота на державу і український народ. Це була робота на “казкових персонажів” — “карлсонів”, “Алі-Бабу” та інших учасників схеми, які роками збагачувалися на енергетиці!”, — зазначив політик.



