Голова РНБО України Рустем Умєров перебуває за кордоном, зокрема у Туреччині, про що раніше повідомляв він сам, нібито для того, щоб відновити переговорний процес щодо обмінів з Росією.

Рустема Умєрова помітили за кордоном: він змінив імідж

Під час прибуття до Туреччини президента України Володимира Зеленського, Умєров зустрічав очільника держави біля літака, фото опублікувало видання "УП".

Також на відео президента Зеленського під час урочистих заходів у Туреччині Умєров також був присутній. Примітно, що очільник РНБО змінив імідж та поголив бороду, з якою не розлучався вже довгий час.

Відомо також, що у Туреччині разом із президентом перебуває і голова Офісу Президента України Андрій Єрмак, про що він повідомив у соцмережах.

"Прибув до Туреччини у складі делегації на чолі з Президентом Володимиром Зеленським. Усі заплановані зустрічі відбуваються за графіком та в робочій атмосфері.

Перебуваю на постійному зв’язку з представниками адміністрації Дональда Трампа, зокрема зі спецпредставником Президента США Стівом Віткоффом. Разом з американськими партнерами працюємо над припиненням російської агресії проти України та досягненням справедливого й сталого миру", – написав Єрмак.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що корупційний скандал в Україні не вщухає — народні депутати вимагають звіту міністрів, які “засвітилися” на “плівках Міндіча”, та відповідного покарання.

Народний депутат України Дмитро Разумков заявив, що українці та парламент чекають відповідей. А фігуранти антикорупційних розслідувань ймовірно тікають з країни. За його словами, Рада сьогодні має звільнити двох міністрів, чиї імена фігурують в корупційному розслідуванні.

“Але їх знову немає у залі Парламенту. Народні депутати і всі українці мають право знати – де вони?! За різними даними, вони зникли з країни напередодні відставки! На тлі підозри керівнику “Міністерства дічі”, Міндічу, якого в тому числі звинувачують у впливі на двох міністрів, вони мають прийти і прозвітувати — на кого працювали?! Бо це точно не була робота на державу і український народ. Це була робота на “казкових персонажів” — “карлсонів”, “Алі-Бабу” та інших учасників схеми, які роками збагачувалися на енергетиці!”, — зазначив політик.