Глава СНБО Украины Рустем Умеров находится за границей, в частности в Турции, о чем ранее сообщал он сам, якобы для того, чтобы возобновить переговорный процесс по обменам с Россией.

Рустема Умерова заметили за границей: он сменил имидж

По прибытии в Турцию президента Украины Владимира Зеленского, Умеров встречал главу государства возле самолета, фото опубликовало издание "УП".

Также на видео президента Зеленского во время торжественных мероприятий в Турции Умеров также присутствовал. Примечательно, что глава СНБО сменил имидж и сбрил бороду, с которой не расставался уже долгое время.

Известно также, что в Турции вместе с президентом находится и глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак, о чем он сообщил в соцсетях.

"Прибыл в Турцию в составе делегации во главе с президентом Владимиром Зеленским. Все запланированные встречи проходят по графику и рабочей атмосфере.

Состою на постоянной связи с представителями администрации Дональда Трампа, в частности со спецпредставителем Президента США Стивом Уиткоффом. Вместе с американскими партнерами работаем над прекращением российской агрессии против Украины и достижением справедливого и стабильного мира", – написал Ермак.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что коррупционный скандал в Украине не утихает — народные депутаты требуют отчета министров, которые засветились на пленках Миндича, и соответствующего наказания.

Народный депутат Украины Дмитрий Разумков заявил, что украинцы и парламент ждут ответов. А фигуранты антикоррупционных расследований, вероятно, бегут из страны. По его словам, Рада сегодня должна уволить двух министров, чьи имена фигурируют в коррупционном расследовании.

"Но их снова нет в зале Парламента. Народные депутаты и все украинцы имеют право знать — где они?! По разным данным, они исчезли из страны накануне отставки! На фоне подозрения руководителю "Министерства дичи", Миндичу, которого в том числе обвиняют во влиянии на двух министров, они должны прийти и отчитаться – на кого работали?! Это точно не была работа на государство и украинский народ. Это была работа на "сказочных персонажей" — "карлсонов", "Али-Бабу" и других участников схемы, которые годами обогащались на энергетике!", — отметил политик.