Рішення максимально жорсткі: Кулеба розповів, що робити з українцями на окупованих територіях

Колишній міністр МЗС Дмитро Кулеба розповів, які рішення необхідні щодо тих українців, які живуть на окупованих територіях, після деокупації.

Окупанти. Фото портал "Коментарі"

Одного рішення він не вказав — все залежить від того, чим займалися люди під час окупації. Кулеба зазначив, що всі, хто після 2014 року з території Росії заїхали та почали жити на території тимчасово окупованих територій України, мають звідти поїхати.

“І навіть якщо вони будуть клястися, що вони будуть лояльними громадянами України, нікому не вірити за визначення. Все, понаїхали, поїхали, все, питань немає”, — пояснив Кулеба.

Громадяни України станом на 2014 рік, незалежно від своїх поглядів, незалежно від того, брали вони російський паспорт чи не брали, всі залишаються, переконаний ексміністр.

“До них, як до маси людей, питань немає. До них питання виникнуть тільки, якщо після повернення територій під контроль України вони почнуть буянити і знову там розказувати, що треба в Росію, тоді миттєво мають виникнути питання. Але ще раз, наша країна не повинна розкидатися людьми в жодній формі”, — пояснив свою позицію Кулеба.

Тих українців, громадян України, які займали топпосади в окупаційній адміністрації всіх треба звільнити, однак дозволити їм обирати — залишитися чи виїхати.

“Кримінальні справи, розслідування, ув'язнення для будь-якої людини, навіть якщо вона була громадянином України, яка брала участь у вчиненні злочинів проти українців, яка служила в органах безпеки окупаційних територій, але Російської Федерації, яка катувала, яка вбивала, яка принижувала. Там має бути жорстка лінія”, — підсумував Кулеба.

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