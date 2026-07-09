Решения максимально жесткие: Кулеба рассказал, что делать с украинцами на оккупированных территориях

Бывший министр МИД Дмитрий Кулеба рассказал, какие решения необходимы в отношении тех украинцев, которые живут на оккупированных территориях, после деоккупации.

Оккупанты. Фото портал "Комментарии"

Одного решения он не указал – все зависит от того, чем занимались люди во время оккупации. Кулеба отметил, что все, кто после 2014 года с территории России заехал и начал жить на территории временно оккупированных территорий Украины, должны оттуда уехать.

"И даже если они будут клясться, что они будут лояльными гражданами Украины, никому не верить по определению. Все, понаехали, уехали, все, вопросов нет", — пояснил Кулеба.

Граждане Украины на 2014 год, независимо от своих взглядов, независимо от того, брали они российский паспорт или не брали, все остаются, убежден экс-министр.

"К ним, как к массе людей, вопросов нет. К ним вопросы возникнут только, если после возвращения территорий под контроль Украины они начнут буйствовать и снова там рассказывать, что нужно в Россию, тогда мгновенно должны возникнуть вопросы. Но еще раз наша страна не должна разбрасываться людьми ни в какой форме", — пояснил свою позицию Кулеба.

Тех украинцев, граждан Украины, которые занимали топ-должности в оккупационной администрации, всех надо уволить, однако разрешить им выбирать — остаться или уехать.

"Уголовные дела, расследование, заключение для любого человека, даже если он был гражданином Украины, который участвовал в совершении преступлений против украинцев, служившей в органах безопасности оккупационных территорий, но Российской Федерации, которая пытала, убивала, унижала. Там должна быть жесткая линия”, — подытожил Кулеба.

Напомним: портал "Комментарии" писал, почему на самом деле Путин еще не завершил войну в Украине.



