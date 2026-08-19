«Раптом прозрів»: нардеп Гончаренко різко відреагував на заяву ексміністра Федорова про корупцію та вибори

Початок нового робочого дня у стінах парламенту ознаменувався гучними політичними заявами та кулуарними обговореннями. Народний депутат Олексій Гончаренко звернувся до українців безпосередньо з робочого місця.

Олексій Гончаренко

"Всім доброго ранку з залу Верховної Ради!" — написав парламентар, додавши, що представники монобільшості наразі зібралися на внутрішні збори. За його словами, ""Слуги" зараз на засіданні фракції, заслуховують Сибігу та Хмару".

Попри це, головною темою для обговорення став нещодавній виступ ексочільника оборонного відомства Михайла Федорова, який після тривалих мітингів у країні порушив питання корупції, майбутніх виборів під час тривалої війни та голосування військових і біженців.

"Вчора Федоров вийшов з заявою, виявляється в нас дуже погана і корумпована система", — іронізує народний обранець, наголошуючи, що заявляє про цю проблему вже восьмий рік поспіль.

Депутат піддав сумніву щирість колишнього урядовця, нагадавши про його попередні високі посади та роботу очільником діджитал-напряму в команді Президента.

"Поки хтось з цією системою боровся, хтось цю систему будував. І чи не сам Федоров брав в цьому участь?" — обурився Гончаренко.

На переконання нардепа, колишній міністр запізно почав помічати реальні проблеми в державі, хоча попереду на суспільство чекає ще "багато прозрінь". Найбільше ж обурення у парламентаря викликали розставлені у промові пріоритети, де багато уваги приділили механізмам виборчого процесу в умовах воєнного стану.

"Шкода, що в його промові не прозвучало слово мир", — підсумував Олексій Гончаренко, зауваживши, що виступ ексміністра стосувався "тільки про владу і вибори".