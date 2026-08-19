«Раптом прозрів»: нардеп Гончаренко різко відреагував на заяву ексміністра Федорова про корупцію та вибори

Рубрики
МЕНЮ
Недилько Ксения
Початок нового робочого дня у стінах парламенту ознаменувався гучними політичними заявами та кулуарними обговореннями. Народний депутат Олексій Гончаренко звернувся до українців безпосередньо з робочого місця.
Олексій Гончаренко
Попри це, головною темою для обговорення став нещодавній виступ ексочільника оборонного відомства Михайла Федорова, який після тривалих мітингів у країні порушив питання корупції, майбутніх виборів під час тривалої війни та голосування військових і біженців.
Депутат піддав сумніву щирість колишнього урядовця, нагадавши про його попередні високі посади та роботу очільником діджитал-напряму в команді Президента.
На переконання нардепа, колишній міністр запізно почав помічати реальні проблеми в державі, хоча попереду на суспільство чекає ще "багато прозрінь". Найбільше ж обурення у парламентаря викликали розставлені у промові пріоритети, де багато уваги приділили механізмам виборчого процесу в умовах воєнного стану.