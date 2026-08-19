«Вдруг прозрел»: нардеп Гончаренко резко отреагировал на заявление экс-министра Федорова о коррупции и выборах

Начало нового рабочего дня в стенах парламента ознаменовалось громкими политическими заявлениями и кулуарными обсуждениями. Народный депутат Алексей Гончаренко обратился к украинцам прямо с рабочего места.

Алексей Гончаренко

"Всем доброе утро из зала Верховной Рады!" — написал парламентарий, добавив, что представители монобольшинства собрались на внутреннее собрание. По его словам, ""Слуги" сейчас на заседании фракции, заслушивают Сибигу и Хмару".

Несмотря на это, главной темой для обсуждения стало недавнее выступление экс-главы оборонного ведомства Михаила Федорова, который после долгих митингов в стране поднял вопросы коррупции, предстоящих выборов во время длительной войны и голосования военных и беженцев.

"Вчера Федоров вышел с заявлением, оказывается у нас очень плохая и коррумпированная система", — иронизирует народный избранник, отмечая, что заявляет об этой проблеме уже восьмой год подряд.

Депутат подверг сомнению искренность бывшего чиновника, напомнив о его предыдущих высоких должностях и работе руководителем диджитал-направления в команде Президента.

"Пока кто-то с этой системой боролся, кто-то эту систему строил. И не сам ли Федоров принимал в этом участие?" — возмутился Гончаренко.

По убеждению нардепа, бывший министр поздно начал замечать реальные проблемы в государстве, хотя впереди общество ждет еще "много прозрений". Наибольшее возмущение у парламентария вызвали расставленные в речи приоритеты, где много внимания уделили механизмам избирательного процесса в условиях военного положения.

"Жаль, что в его речи не прозвучало слово "мир"", — подытожил Алексей Гончаренко, заметив, что выступление экс-министра касалось "только власти и выборах".