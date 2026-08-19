«Вдруг прозрел»: нардеп Гончаренко резко отреагировал на заявление экс-министра Федорова о коррупции и выборах

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Недилько Ксения
Начало нового рабочего дня в стенах парламента ознаменовалось громкими политическими заявлениями и кулуарными обсуждениями. Народный депутат Алексей Гончаренко обратился к украинцам прямо с рабочего места.
Алексей Гончаренко
Несмотря на это, главной темой для обсуждения стало недавнее выступление экс-главы оборонного ведомства Михаила Федорова, который после долгих митингов в стране поднял вопросы коррупции, предстоящих выборов во время длительной войны и голосования военных и беженцев.
Депутат подверг сомнению искренность бывшего чиновника, напомнив о его предыдущих высоких должностях и работе руководителем диджитал-направления в команде Президента.
По убеждению нардепа, бывший министр поздно начал замечать реальные проблемы в государстве, хотя впереди общество ждет еще "много прозрений". Наибольшее возмущение у парламентария вызвали расставленные в речи приоритеты, где много внимания уделили механизмам избирательного процесса в условиях военного положения.