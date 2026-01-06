logo_ukra

Раду чекає тиждень гучних звільнень: хто під прицілом

Кадрові ротації замість міжнародних голосувань: що готують у Раді наступного тижня

6 січня 2026, 14:25
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Народний депутат Ярослав Железняк повідомив, що наступний пленарний тиждень Верховної Ради майже повністю пройде під знаком кадрових змін, а не голосувань за міжнародні зобов’язання, за якими вже "горять" дедлайни.

Раду чекає тиждень гучних звільнень: хто під прицілом

Кадрові зміни в Раді України

За його словами, у владі готують одразу кілька ключових ротацій. Насамперед планується зміна секретаря РНБО. Рустема Умєрова, як зазначається, мають перевести на посаду радника Президента з питань безпеки — за аналогією до американської моделі NSC.

Окрім цього, можливі заміни в уряді. Найактивніше обговорюють зміну міністра освіти: освітній напрям раніше координував перший віцепрем’єр Михайло Федоров, однак із його переходом до Міністерства оборони, ймовірно, буде ухвалене рішення щодо заміни чинного очільника МОН Оксена Лісового.

Також влада планує призначити нового керівника Міністерства цифрової трансформації та закрити вакантну посаду голови Фонду державного майна. За інформацією депутата, на цю посаду вже давно обговорюється одна конкретна кандидатура — чинний голова економічного комітету Верховної Ради.

У підсумку, замість очікуваного "міжнародного" порядку денного, парламенту доведеться зосередитися на кадрових питаннях. Йдеться щонайменше про два голосування за звільнення — у Міноборони та Мінцифрі — і три призначення: міністра оборони, міністра юстиції та міністра енергетики.

Щодо СБУ, за наявною інформацією, на найближчий пленарний тиждень не планують ані звільнень, ані нових призначень, хоча ця позиція ще може змінитися.

Таким чином, більшість часу наступного пленарного тижня Верховна Рада, ймовірно, витратить саме на кадрові ротації.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що світові ціни на нафту знизилися на тлі подій у Венесуелі, пов’язаних із захопленням Ніколаса Мадуро. Ринок відреагував спокійно: котирування демонструють зниження, що свідчить про відсутність очікувань серйозних збоїв у постачанні.



Джерело: https://t.me/yzheleznyak/15783
