logo

BTC/USD

93852

ETH/USD

3240.01

USD/UAH

42.42

EUR/UAH

49.51

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика внутренняя политика Раду ждет неделя громких увольнений: кто под прицелом
commentss НОВОСТИ Все новости

Раду ждет неделя громких увольнений: кто под прицелом

Кадровые ротации вместо международных голосований: готовят в Раде на следующей неделе

6 января 2026, 14:25
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Народный депутат Ярослав Железняк сообщил, что следующая пленарная неделя Верховной Рады почти полностью пройдет под знаком кадровых изменений, а не голосований за международные обязательства, по которым уже горят дедлайны.

Раду ждет неделя громких увольнений: кто под прицелом

Кадровые изменения в Раде Украины

По его словам, во власти готовят сразу несколько ключевых ротаций. В первую очередь, планируется смена секретаря СНБО. Рустема Умерова, как отмечается, должны перевести на должность советника Президента по безопасности — по аналогии с американской моделью NSC.

Кроме того, возможны замены в правительстве. Наиболее активно обсуждают смену министра образования: образовательное направление ранее координировал первый вице-премьер Михаил Федоров, однако с его переходом в Министерство обороны, вероятно, будет принято решение о замене действующего главы МОН Оксена Лесного.

Также власти планируют назначить нового руководителя Министерства цифровой трансформации и закрыть вакантную должность главы Фонда государственного имущества. По информации депутата, на эту должность уже давно обсуждается одна конкретная кандидатура – действующий глава экономического комитета Верховной Рады.

В итоге вместо ожидаемой "международной" повестки дня парламенту придется сосредоточиться на кадровых вопросах. Речь идет как минимум о двух голосованиях за увольнение — в Минобороны и Минцифри — и три назначения: министр обороны, министр юстиции и министр энергетики.

По СБУ, по имеющейся информации, на ближайшую пленарную неделю не планируют ни увольнений, ни новых назначений, хотя эта позиция еще может измениться.

Таким образом, большинство времени на следующей пленарной неделе Верховная Рада, вероятно, потратит именно на кадровые ротации.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что мировые цены на нефть снизились на фоне событий в Венесуэле, связанных с захватом Николаса Мадуро. Рынок отреагировал спокойно: котировки демонстрируют понижение, что свидетельствует об отсутствии ожиданий серьезных сбоев в поставках.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/yzheleznyak/15783
Теги:

Новости

Все новости