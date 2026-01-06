Раду ждет неделя громких увольнений: кто под прицелом

Народный депутат Ярослав Железняк сообщил, что следующая пленарная неделя Верховной Рады почти полностью пройдет под знаком кадровых изменений, а не голосований за международные обязательства, по которым уже горят дедлайны.

Кадровые изменения в Раде Украины

По его словам, во власти готовят сразу несколько ключевых ротаций. В первую очередь, планируется смена секретаря СНБО. Рустема Умерова, как отмечается, должны перевести на должность советника Президента по безопасности — по аналогии с американской моделью NSC.

Кроме того, возможны замены в правительстве. Наиболее активно обсуждают смену министра образования: образовательное направление ранее координировал первый вице-премьер Михаил Федоров, однако с его переходом в Министерство обороны, вероятно, будет принято решение о замене действующего главы МОН Оксена Лесного.

Также власти планируют назначить нового руководителя Министерства цифровой трансформации и закрыть вакантную должность главы Фонда государственного имущества. По информации депутата, на эту должность уже давно обсуждается одна конкретная кандидатура – действующий глава экономического комитета Верховной Рады.

В итоге вместо ожидаемой "международной" повестки дня парламенту придется сосредоточиться на кадровых вопросах. Речь идет как минимум о двух голосованиях за увольнение — в Минобороны и Минцифри — и три назначения: министр обороны, министр юстиции и министр энергетики.

По СБУ, по имеющейся информации, на ближайшую пленарную неделю не планируют ни увольнений, ни новых назначений, хотя эта позиция еще может измениться.

Таким образом, большинство времени на следующей пленарной неделе Верховная Рада, вероятно, потратит именно на кадровые ротации.

