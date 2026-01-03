О чем говорят кадровые перестановки в силовом блоке: почему они происходят именно сейчас

Кирилл Буданов стал новым главой Офиса президента. Но на этом кадровые перестановки не закончились, а, как уже стало ясно, только начинаются. СМИ пишут о том, что первый вице-премьер, министр цифровой трансформации Фёдоров займёт пост министра обороны, а нынешний глава Минобороны Шмыгаль перейдёт в Министерство энергетики. Также активно заговорили о том, что будет уволен глава СБУ Малюк, который, возможно, перейдёт работать в СЗР или СНБО. О чём говорят такие кадровые перестановки в начале года? В частности, в силовом блоке? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, собрав мнения экспертов.

Происходящее в Украине очень типично для всех войн

Директор Международного института политической философии Виктор Савинов отметил, кадровые перестановки – совершенно типичное явление для страны, которая ведёт войну. В социологии даже есть такое понятие, которое звучит "Лиможаж".

Эксперт говорит, что это понятие используют не только в социологии, но также в психологии, философии и в военной науке.

"Собственно, из военной науки – этот термин и пришёл в гуманитарные науки. Он обозначает замену или оптимизацию управленческого аппарата государства в ходе войны. Сам термин появился в ходе Первой мировой войны, когда главнокомандующий французской армии, будущий маршал Франции Жоффр после проигранного Приграничного сражения в 1914 году начал снимать с должностей и отправлять в город Лимож генералов и чиновников, которые плохо проявили себя в начальный период войны. Почему в город Лимож? Потому что он находился очень далеко от линии фронта. То есть, он отправлял их в тыл и не позволял оказывать влияние на ход боевых действий. Жоффр объяснял это тем, что это традиционная управленческая функция, которую, например, использовали Фридрих Великий в XVIII веке. Он дважды проводил своеобразный "Лиможаж" в ходе Силезских войн в 1740-ых годах и в 1756 -1763 годах в ходе Семилетний войны", – отметил собеседник портала "Комментарии".

"Наполеон в ходе Наполеоновских войн отстранил от командования маршалов Франции, которые прославились до него в так называемых Революционных войнах. Например, маршалы Келлерман или Серюрье. Когда Наполеон стал императором, они больше корпусами не командовали. Появилась новые командующие, такие как Ней, Мюрат, Сен-Сир".

"То есть, смена менее эффективных менеджеров на более эффективных или перестановка начальника на другую должность – это очень типично для всех войн. Особенно для Первой и Второй мировых войн. Как пример, из Второй мировой войны можно взять карьеру фельдмаршала Шёрнера. Он в начале Второй мировой войны был лишь майором. Или, например, Начальник Генерального штаба СССР маршал Василевский в начале войны был генерал-майором (комбригом)", – отметил Виктор Савинов.

Подытоживая, эксперт подчеркнул, война требует радикальных решений в системе управления. Поэтому ничего необычного в Украине в наши дни не происходит. Наоборот, отмечает Виктор Савинов, удивительно что столь долго некоторые чиновники и военачальники занимали определённые должности. Хотя они могли бы быть смещены, либо перемещены на другие должности, на которых они будут более эффективны. Поэтому имеем совершенно ожидаемое, с точки зрения социологии, психологии и военной науки явление.

С возможным увольнением Малюка логика не совсем понятна

Управляющий партнер "Национальной антикризисной группы", экономический и политический эксперт Тарас Загородний отметил, Буданов в ОП – это однозначное усиление для Зеленского.

"Милитаризация государственного аппарата – это хорошая тенденция. Хотя специфика работы, конечно, другая. Для Буданова это вызов большой однозначно, поскольку аппаратные игры и интриги внутри власти имеют свою специфику", – отметил эксперт.

Что касается Федорова, как министра обороны, то, по мнению Тараса Загороднего, возможно и лучше будет, если тот перейдет в Минобороны, хотя особых нареканий на работу Шмыгаля среди производителей оружия не было.

"По крайней мере, по сравнению с Умеровым, когда Резникова упоминали с ностальгией. Может и яйца и были "по 17". Кстати, следствие, как всегда, ничем не закончилось. Но с организацией работы по оружию было гораздо лучше", – отметил эксперт.

Что касается слухов об увольнении Малюка из СБУ и назначении его на СВР или СНБО, то Тарас Загородний говорит, что здесь логика не совсем ясна.

"Операция "Паутина", уничтожение танкерного флота России и многое другое – это перехват стратегической инициативы в войне с врагом и заявка на победу. Без экспорта нефти в ее переработку Россия просто прекращает существовать как государство. И такие шаги уже сделаны. Те, кто толкает президента на такой шаг, вряд ли работают в пользу страны и повышают ее обороноспособность, поскольку ни у одной силовой структуры нет таких результатов и такого срока", – подытожил эксперт.

