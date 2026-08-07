«Працювати можна і стуливши писок»: мер Дніпра жорстко розкритикував чиновників за імітацію бурхливої діяльності

Міський голова Дніпра Борис Філатов порушив тривалу мовчанку у медіапросторі та розповів, чому останнім часом став значно менше публікувати дописів. Очільник міста відверто відповів усім підписникам, які регулярно запитували про його зникнення з радарів інтернет-платформ.

Борис Філатов, мер Дніпра

На думку очільника Дніпра, сучасний віртуальний простір країни стрімко втрачає свій первісний сенс.

"Я глибоко переконаний, що вітчизняні соцмережі остаточно відживають своє та перетворилися на справжнє токсичне болото, — безапеляційно заявив Борис Філатов. — Тут панують або нескінченні безглузді сварки, або згенерована штучним інтелектом маячня, або ж нескінченні поклади імітації бурхливої діяльності від різноманітних посадовців".

Міський голова наголосив, що категорично не бажає копіювати поведінку багатьох своїх колег, які забивають стрічку новин щохвилинними звітами про буденні кроки. Як приклад безглуздого піару він навів публікацію Полтавської ОВА, де серйозно сповіщали про робочу зустріч заступниці керівника з директором одного з внутрішніх департаментів тієї ж установи.

"Вони просто сіли, поговорили про поточні справи та розійшлися назад по своїх кабінетах. Це завіса, — іронізує мер Дніпра, додаючи: — Серед усього інформаційного сміття це справжній апофеоз. Складається враження, що деякі керманичі тримають суспільство за ідіотів. Якби токарі мали власних піарників, вони б теж писали: "увімкнув верстат", "закріпив деталь", "підвів різець", "виконав завдання" та "пішов обідати"".

Філатов підкреслив, що ситуація з гонитвою держслужбовців за медійністю вже давно перестала бути кумедною і перетворилася на проблему. Чиновники почали масово забувати, що послідовне виконання своїх рутинних завдань — це просто їхній прямий обов'язок.

"Ефективно та завзято працювати можна просто стуливши писок, без щоденного спаму десятками безглуздих публікацій, які в результаті збирають заледве сотню лайків, — резюмує Борис Філатов. — Колись я був одним із найпублічніших політиків, але зараз свідомо рухаюся у зворотному напрямку. Я роками не лізу в інтернет-сварки і не даю непроханих порад: не повчаю медиків, вчителів, військових чи колег-політиків. Це дешево, безглуздо та огидно".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що очільник міста Дніпра розкритикував сучасний стан онлайн-простору та поведінку своїх колег-посадовців, назвавши загальну ситуацію "інтернет-сказом".