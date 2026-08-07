«Работать можно и сомкнув рот»: мэр Днепра жестко раскритиковал чиновников за имитацию бурной деятельности

Мэр Днепра Борис Филатов нарушил длительное молчание в медиапространстве и рассказал, почему в последнее время стал значительно меньше публиковать сообщения. Глава города откровенно ответил всем подписчикам, которые регулярно спрашивали о его исчезновении с радаров интернет-платформ.

Борис Филатов, мэр Днепра

По мнению главы Днепра, современное виртуальное пространство страны стремительно теряет свой первоначальный смысл.

"Я глубоко убежден, что отечественные соцсети окончательно отживают свое и превратились в настоящее токсическое болото, – безапелляционно заявил Борис Филатов. — Здесь царят либо бесконечные бессмысленные ссоры, либо сгенерированный искусственным интеллектом бред, либо бесконечные залежи имитации бурной деятельности от различных должностных лиц".

Городской голова подчеркнул, что категорически не желает копировать поведение многих своих коллег, забивающих новостную ленту ежеминутными отчетами о будних шагах. В качестве примера бессмысленного пиара он привел публикацию Полтавской ОВА, где серьезно извещали о рабочей встрече заместителя руководителя с директором одного из внутренних департаментов того же учреждения.

"Они просто сели, поговорили о текущих делах и разошлись назад по своим кабинетам. Это занавес, – иронизирует мэр Днепра, добавляя: – Среди всего информационного мусора это настоящий апофеоз. Создается впечатление, что некоторые руководители держат общество за идиотов. Если бы токари имели собственных пиарщиков, они бы тоже писали: "включил станок", "закрепил деталь", "подвел резец", "выполнил задание" и "ушел обедать"".

Филатов подчеркнул, что ситуация с погоней госслужащих за медийностью уже давно перестала быть смешной и превратилась в проблему. Чиновники начали массово забывать, что последовательное выполнение своих рутинных задач — просто их прямая обязанность.

"Эффективно и упорно работать можно просто сомкнув рот, без ежедневного спама десятками нелепых публикаций, которые в результате собирают едва сотню лайков, — резюмирует Борис Филатов. — Когда-то я был одним из самых публичных политиков, но сейчас сознательно двигаюсь в обратном направлении. Я годами не лезу в интернет-срачи и не даю незваных советов: не поучаю медиков, учителей, военных или коллег-политиков. Это дешево, бессмысленно и отвратительно".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что глава города Днепра раскритиковал современное состояние онлайн-пространства и поведение своих коллег-чиновников, назвав общую ситуацию " интернет - бешенством ".