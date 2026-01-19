Понад 92% українців виступають за перезавантаження політичної еліти після війни — опитування

Понад 92% громадян України підтримують необхідність перезавантаження політичної еліти після завершення війни. Про це свідчать результати соціологічного дослідження "Суспільно-політичні настрої українців", проведеного виданням ПОЛІТАРЕНА та дослідницькою компанією Active Group.

Як зазначають автори дослідження, такий рівень суспільної згоди є нетиповим для політичних питань і вказує на накопичену втому від чинного політичного класу незалежно від ідеологічних або регіональних відмінностей.

Водночас дослідники наголошують, що цей запит має радше негативний характер — “проти старих”, ніж чітко сформований образ нової політичної еліти.

Опитування проведено 17 січня 2026 року методом онлайн-анкетування, вибірка — 1000 респондентів віком від 18 років, теоретична похибка не перевищує 3,1%.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що рівень довіри до президента України Володимира Зеленського наприкінці 2025 року загалом залишився стабільним, попри помітні коливання протягом попереднього періоду. Про це свідчать результати дослідження Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), оприлюднені за підсумками листопада-грудня.

Згідно з даними соціологів КМІС, у грудні 2025 року Зеленському довіряли 59% опитаних українців, тоді як 35% висловили недовіру. Баланс довіри-недовіри становить +24%, що майже не відрізняється від показників початку жовтня. Таким чином, у середньостроковій перспективі рівень підтримки глави держави залишається без суттєвих змін.