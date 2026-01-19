logo

Более 92% украинцев выступают за перезагрузку политической элиты после войны - опрос
Более 92% украинцев выступают за перезагрузку политической элиты после войны - опрос

Терпеть нынешнюю власть после войны не готовы более 92% украинцев – соцопрос

19 января 2026, 16:32
Автор:
Недилько Ксения

Более 92% граждан Украины поддерживают необходимость перезагрузки политической элиты после войны. Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования "Общественно-политические настроения украинцев", проведенного изданием ПОЛИТАРЕНА и исследовательской компанией Active Group.

Как отмечают авторы исследования, такой уровень общественного согласия нетипичен для политических вопросов и указывает на накопившуюся усталость от действующего политического класса независимо от идеологических или региональных различий.

В то же время исследователи подчеркивают, что этот запрос носит скорее негативный характер — "против старых", чем четко сформированный образ новой политической элиты.

Опрос проведен 17 января 2026 методом онлайн-анкетирования, выборка — 1000 респондентов в возрасте от 18 лет, теоретическая погрешность не превышает 3,1%.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что уровень доверия к президенту Украины Владимиру Зеленскому в конце 2025 года в целом остался стабильным, несмотря на заметные колебания в течение предыдущего периода. Об этом свидетельствуют результаты исследования Киевского международного института социологии (КМИС), обнародованные по итогам ноября-декабря.

Согласно данным социологов КМИС, в декабре 2025 года Зеленскому доверяли 59% опрошенных украинцев, в то время как 35% выразили недоверие. Баланс доверия-недоверия составляет 24%, что почти не отличается от показателей начала октября. Таким образом, в среднесрочной перспективе уровень поддержки главы государства остается без существенных изменений.



