Полякова може піти у політику: співачка може увійти до нового політичного проекту

Найкращою ознакою "тоталітарності" України буде те, що найближчим часом співачка Ольга Полякова і далі зароблятиме на українцях гроші. Більше того, зароблятиме навіть більше, бо у шоубізнесі не буває "поганого піару", а на найближчих виборах до ВР увійде у першу пʼятірку якоїсь нео-проросійської партії, типу "Грузинської мрії". Про це розповів політолог, викладач Київського національного університету (КНУ) імені Тараса Шевченка, експерт з міжнародної політики Петро Олещук.

Оля Полякова. Фото: із відкритих джерел

Експерт зазначає, найцікавіше, що цей прототип "Грузинської мрії" буде "проти путіна і проти війни", але за "збереження російської культури і мови". Існуватиме новий політичний проект на гроші якогось відомого бізнесмена. Десь поруч із Гончаренком і в якості конкурента для Арестовича.

"І оскільки у нас страшний "український тоталітаризм", а не "російська демократія", то цю партію цілком зареєструють і допустять до виборів", – іронізує Петро Олещук.

Також видання "Коментарі" повідомляло – Оля Полякова зізналася, що протягом багатьох років публічно називала себе молодшою, ніж є насправді. За словами артистки, все почалося з випадкової помилки журналістів, яку вона свідомо вирішила не виправляти.

Оля Полякова в інтерв’ю Раміні Есхакзай розповіла, що одного разу представники медіа привітали її з 25-річчям. Насправді співачці тоді вже виповнилося 30 років. Однак вона не стала спростовувати інформацію, а згодом ця цифра надовго закріпилася у публічному просторі.

"Колись я просто відняла собі п’ять років. На один з днів народження до мене прийшли журналісти й сказали: "Ви сьогодні святкуєте 25 років". Хоча насправді мені було 30. Я не стала їх виправляти. Так ця історія й тривала приблизно 15 років", – пригадала артистка.

Раніше "Коментарі" писали – будь-яку людину можна викрасти на вулиці": Полякова розкритикувала ТЦК та байдужість перехожих.



