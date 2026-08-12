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Полякова може піти у політику: співачка може увійти до нового політичного проекту

Прототип «Грузинської мрії» може мати свій електорат в Україні

12 серпня 2026, 11:19
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Кравцев Сергей

Найкращою ознакою "тоталітарності" України буде те, що найближчим часом співачка Ольга Полякова і далі зароблятиме на українцях гроші. Більше того, зароблятиме навіть більше, бо у шоубізнесі не буває "поганого піару", а на найближчих виборах до ВР увійде у першу пʼятірку якоїсь нео-проросійської партії, типу "Грузинської мрії". Про це розповів політолог, викладач Київського національного університету (КНУ) імені Тараса Шевченка, експерт з міжнародної політики Петро Олещук.

Полякова може піти у політику: співачка може увійти до нового політичного проекту

Оля Полякова. Фото: із відкритих джерел

Експерт зазначає, найцікавіше, що цей прототип "Грузинської мрії" буде "проти путіна і проти війни", але за "збереження російської культури і мови". Існуватиме новий політичний проект на гроші якогось відомого бізнесмена. Десь поруч із Гончаренком і в якості конкурента для Арестовича. 

"І оскільки у нас страшний "український тоталітаризм", а не "російська демократія", то цю партію цілком зареєструють і допустять до виборів", – іронізує Петро Олещук.

Також видання "Коментарі" повідомляло – Оля Полякова зізналася, що протягом багатьох років публічно називала себе молодшою, ніж є насправді. За словами артистки, все почалося з випадкової помилки журналістів, яку вона свідомо вирішила не виправляти.

Оля Полякова в інтерв’ю Раміні Есхакзай розповіла, що одного разу представники медіа привітали її з 25-річчям. Насправді співачці тоді вже виповнилося 30 років. Однак вона не стала спростовувати інформацію, а згодом ця цифра надовго закріпилася у публічному просторі.

"Колись я просто відняла собі п’ять років. На один з днів народження до мене прийшли журналісти й сказали: "Ви сьогодні святкуєте 25 років". Хоча насправді мені було 30. Я не стала їх виправляти. Так ця історія й тривала приблизно 15 років", – пригадала артистка.

Раніше "Коментарі" писали – будь-яку людину можна викрасти на вулиці": Полякова розкритикувала ТЦК та байдужість перехожих.




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