Полякова может пойти в политику: певица может войти в новый политический проект

Лучшим признаком "тоталитарности" Украины будет то, что в ближайшее время певица Ольга Полякова и дальше будет зарабатывать на украинцах деньги. Более того, будет зарабатывать даже больше, потому что в шоу-бизнесе не бывает "плохого пиара", а на ближайших выборах в ВР войдет в первую пятерку какой-то нео-пророссийской партии, типа "Грузинской мечты". Об этом рассказал политолог, преподаватель Киевского национального университета (КНУ) имени Тараса Шевченко, эксперт по международной политике Петр Олещук.

Оля Полякова. Фото: из открытых источников

Эксперт отмечает, самое интересное, что этот прототип "Грузинской мечты" будет "против путина и против войны", но за "сохранение русской культуры и языка". Существует новый политический проект на деньги какого-нибудь известного бизнесмена. Где-то рядом с Гончаренко и в качестве конкурента Арестовичу.

"И поскольку у нас страшный "украинский тоталитаризм", а не "российская демократия", эту партию полностью зарегистрируют и допустят до выборов", – иронизирует Петр Олещук.

Также издание "Комментарии" сообщало – Оля Полякова призналась, что на протяжении многих лет публично называла себя младше, чем есть на самом деле. По словам артистки, все началось со случайной ошибки журналистов, которую она сознательно решила не исправлять.

Оля Полякова в интервью Рамине Эсхакзай рассказала, что однажды представители медиа поздравили ее с 25-летием. На самом деле певице тогда исполнилось 30 лет. Однако она не стала опровергать информацию, а затем эта цифра надолго закрепилась в публичном пространстве.

"Когда-то я просто отняла себе пять лет. На один из дней рождения ко мне пришли журналисты и сказали: "Вы сегодня празднуете 25 лет". Хотя на самом деле мне было 30. Я не стала их исправлять. Так эта история и продолжалась примерно 15 лет", – вспомнила артистка.

Раньше "Комментарии" писали – любого человека можно похитить на улице": Полякова раскритиковала ТЦК и безразличие прохожих.



