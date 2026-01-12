Представление Зеленского под угрозой: комитет не поддержал увольнение Малюка

Рубрики
Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рассмотрел представление президента об увольнении главы Службы безопасности Украины Василия Малюка и не поддержал его. По результатам голосования семь членов комитета высказались за увольнение, шестеро проголосовали против, еще двое воздержались. Таким образом, большинство голосов решение не набрало, и комитет не рекомендует выносить этот вопрос на рассмотрение парламента.
Глава СБУ Василий Малюк
Об итогах заседания сообщил народный депутат Ярослав Железняк . Он отметил, что такая позиция комитета не является формальным запретом для дальнейшего рассмотрения вопроса. Представление президента все равно может быть вынесено в сессионный зал Верховной Рады.
Окончательное решение об увольнении главы СБУ принимается исключительно голосованием парламента, для чего необходимо не менее 226 голосов народных депутатов. В то же время, по оценке Железняка, в данный момент в зале нет необходимого количества голосов для поддержки соответствующего постановления.