Після заяви Федорова все може змінитися: розкрито несподіваний задум ексміністра

Відеозвернення колишнього міністра оборони Михайла Федорова може стати початком нового етапу його політичної діяльності. Таку думку висловив політолог Ігор Рейтерович, аналізуючи заяви Федорова про необхідність змін у системі влади та проведення виборів в Україні.

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За словами експерта, поява такого звернення напередодні голосування за нового міністра оборони має важливий політичний контекст. Водночас Рейтерович вважає, що кадрове рішення Верховної Ради навряд чи вдасться зірвати, оскільки необхідна кількість голосів для призначення вже є.

Набагато важливішим він називає сам зміст заяви Федорова. Колишній урядовець фактично розкритикував модель управління, яка сформувалася за останні роки, зокрема вплив приватних інтересів на державні рішення.

"Федоров фактично описав систему, яка була побудована в країні з 2019 року. Архітектором цієї системи є президент України, але сам Федоров також максимально доклався до її створення, оскільки багато років працював усередині цієї влади", — зазначив Рейтерович.

На думку політолога, особливо показовим є формат звернення. Стиль відео, подача, одяг і візуальні елементи нагадують президентську комунікацію. Це може свідчити про спробу Федорова позиціонувати себе як альтернативного політичного лідера.

Окрему увагу експерт звернув на тему виборів. Він вважає, що Федоров може використовувати її як частину ширшої дискусії про переформатування української політичної системи. Якщо провести вибори під час війни неможливо, наступним питанням може стати зміна принципів роботи влади та формування ширшої політичної коаліції.

"Якщо ідея з виборами не реалізовується, тоді виникає інший сценарій — потрібно перепрошити систему влади. Йдеться про формування нової широкої коаліції, переформатування уряду та чіткіше розмежування повноважень", — пояснив Рейтерович.

Водночас політолог не виключає, що Федоров може поступово переходити до активної опозиційної діяльності. За його оцінкою, політик здатен спробувати перехопити частину електорату, який раніше підтримував Зеленського, але тепер очікує змін.

"Перед Федоровим зараз фактично два варіанти: громадсько-політична діяльність з опозиційною тональністю або робота виключно на підтримку Сил оборони. Після такої заяви перший сценарій видається значно ймовірнішим", — сказав Рейтерович.

Портал "Коментарі" вже писав, що політичне звернення Михайла Федорова до українців у форматі президентського відеозвернення стало предметом критики з боку політолога Євгена Магди. Експерт розібрав заяву політика та назвав п’ять ключових помилок, які, на його думку, можуть негативно вплинути на подальшу кар’єру Федорова.