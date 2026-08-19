Ці 5 помилок Федорова коштуватимуть дорого: експерт жорстко розгромив зверенння ексміністра

Політичне звернення Михайла Федорова до українців у форматі президентського відеозвернення стало предметом критики з боку політолога Євгена Магди. Експерт розібрав заяву політика та назвав п’ять ключових помилок, які, на його думку, можуть негативно вплинути на подальшу кар’єру Федорова.

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Найперше Магда звернув увагу на заклик проводити вибори під час війни. На його думку, Федоров мав би врахувати українське законодавство, яке не передбачає проведення виборів в умовах воєнного стану.

Окремо політолог поставив під сумнів момент і формат заяви Федорова, зокрема напередодні кадрових рішень щодо Міністерства оборони. Ще одним прорахунком він назвав відсутність синхронізації з політичними соратниками.

За словами Магди, публічна заява такого масштабу зазвичай має супроводжуватися підтримкою команди або політичного оточення. Натомість Федоров виступив фактично самостійно.

Четверта проблема, на думку експерта, — відсутність у Федорова досвіду роботи в опозиції. Політик тривалий час працював у владі, а тому тепер йому доведеться фактично освоювати нову для себе роль.

Магда також звернув увагу на критику влади у зверненні Федорова. На його думку, політик робить серйозні закиди, однак уникає прямого називання прізвищ.

"Досвід Федорова пов’язаний або з бізнесом, або з роботою у владі. Досвіду перебування в опозиції у нього сьогодні немає. Його потрібно максимально швидко набувати, бо без опозиційного досвіду домогтися чогось у нашій державі доволі складно", — зазначив Магда.

Окремо експерт оцінив перспективи Федорова на міжнародній арені. На його думку, підтримка західних партнерів виявилася не такою, на яку політик міг розраховувати.

"Федоров робить усе для того, щоб залишитися зеленим і пухнастим. Але це не той випадок, адже ми голосуємо не за гремлінів, а за людей", — наголосив політолог.

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