Нові деталі переговорів: США хочуть аби Україна відійшла від Донбасу

Американське видання Politico повідомляє, що мирні консультації щодо завершення війни опинилися в тупику через ключове питання — вимогу Росії щодо територіальних поступок. За даними джерел видання, Сполучені Штати намагаються знайти спосіб реалізувати сценарій, за якого Україна залишить частину Донбасу, яку Кремль не зміг захопити під час бойових дій.

Плани США на рахунок Донбасу

Як зазначають європейські посадовці, знайомі з процесом, Вашингтон досліджує різні варіанти, що могли б стати основою домовленості з Росією, тоді як Москва наполягає на відмові України від територій.

Київ офіційно дотримується позиції, що будь-яка формула миру можлива лише за умови фіксації лінії фронту у поточній конфігурації. Нині українська сторона утримує приблизно 30% території Донбасу, і саме цей фактор став одним із ключових бар’єрів у переговорах.

Джерела Politico стверджують, що Москва продовжує тиснути на українську позицію, водночас американська сторона намагається знайти шлях, який би дозволив просунути процес, що фактично передбачає територіальні компроміси з українського боку.

На цьому тлі звучить і заява президента США Дональда Трампа, який висловив невдоволення тим, що український лідер не ознайомився з запропонованим мирним планом. За інформацією співрозмовників видання, частина команди Трампа пояснює таку реакцію бажанням президента швидко досягти результату, хоча переговорний процес рухається значно повільніше.

Українська сторона, за словами європейських посадовців, очікує від США конкретизації безпекових гарантій, які могли б стати елементом майбутньої угоди. Водночас залишається відкритим питання, яку роль у переговорах Вашингтон буде відігравати надалі — нейтрального посередника чи сторони, що схиляється до позиції Кремля.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що д ружина командира Андрія Білецького опублікувала архівні сімейні відео, на яких зафіксовані моменти з минулого — зустрічі на свята, подорожі та короткі відпустки, яких родина мала дуже небагато через його службу. Ці кадри показують інший бік життя військового, що повністю змінилося після початку повномасштабної війни.