внутренняя политика Новые детали переговоров: США хотят, чтобы Украина отошла от Донбасса
Новые детали переговоров: США хотят, чтобы Украина отошла от Донбасса

Politico: США ищут формулу, которая фактически заставит Украину отказаться от части Донбасса — переговоры зашли в тупик

8 декабря 2025, 19:40
Ткачова Марія

Американское издание Politico сообщает, что мирные консультации по завершению войны оказались в тупике из-за ключевого вопроса — требования России по территориальным уступкам. По данным источников, Соединенные Штаты пытаются найти способ реализовать сценарий, при котором Украина покинет часть Донбасса, которую Кремль не смог захватить во время боевых действий.

Как отмечают европейские чиновники, знакомые с процессом, Вашингтон исследует разные варианты, которые могли бы стать основой договоренности с Россией, тогда как Москва настаивает на отказе Украины от территорий.

Киев официально придерживается позиции, что любая формула мира возможна только при фиксации линии фронта в текущей конфигурации. Сегодня украинская сторона удерживает примерно 30% территории Донбасса, и именно этот фактор стал одним из ключевых барьеров в переговорах.

Источники Politico утверждают, что Москва продолжает давить на украинскую позицию, в то же время американская сторона пытается найти путь, который позволил бы продвинуть процесс, фактически предполагающий территориальные компромиссы с украинской стороны.

На этом фоне звучит и заявление президента США Дональда Трампа, выразившего недовольство тем, что украинский лидер не ознакомился с предложенным мирным планом. По информации собеседников издания, часть команды Трампа объясняет такую реакцию желанием президента быстро добиться результата, хотя переговорный процесс движется гораздо медленнее.

Украинская сторона, по словам европейских чиновников, ожидает от США конкретизации гарантий безопасности, которые могли бы стать элементом будущего соглашения. В то же время остается открытым вопрос, какую роль в переговорах Вашингтон будет играть в дальнейшем — нейтрального посредника или склоняющейся к позиции Кремля стороны.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что жена командира Андрея Белецкого опубликовала архивные семейные видео, на которых зафиксированы моменты из прошлого — встречи на праздники, путешествия и короткие отпуска, которых семья имела очень немного из-за его службы. Эти кадры показывают другую сторону жизни военной, что полностью изменилось после начала полномасштабной войны.



Источник: https://www.politico.eu/article/us-wants-from-ukraine-leave-donbas-one-way-or-another/
