Новое руководство ПВО: Зеленский согласовал ключевое назначение
Новое руководство ПВО: Зеленский согласовал ключевое назначение

Президент Украины согласовал назначение нового заместителя командующего Воздушными силами и анонсировал перезагрузку подходов к ПВО на фоне угрозы массированных ударов РФ

19 января 2026, 21:18
Автор:
Ткачова Марія

Президент Украины Владимир Зеленский согласовал назначение Павла Елизарова на должность заместителя командующего Воздушными силами Вооруженных сил Украины. Об этом глава государства сообщил в вечернем обращении, подводя итоги ключевых решений в сфере безопасности и обороны.

Новое руководство ПВО: Зеленский согласовал ключевое назначение

Павел Елизаров новый заместитель Воздушных Сил Украины

По словам президента, вместе с министром цифровой трансформации Михаилом Федоровым и военным командованием будет разработана новая организация работы всего компонента противовоздушной защиты. Речь идет о системных изменениях в применении ПВО Воздушными силами и трансформации подходов к защите украинского неба.

Отдельно Зеленский сообщил о договоренностях с первой вицепремьером Юлией Свириденко. Уже на этой неделе правительство должно принять необходимые решения по стабилизации ситуации в энергетике. Также предусмотрены дополнительные ежемесячные выплаты работникам, которые привлечены к восстановительным работам после российских ударов по инфраструктуре.

Президент подчеркнул, что в ближайшие дни гражданам следует быть особенно внимательными, поскольку Россия подготовилась к очередному массированному обстрелу. В то же время, он сообщил о согласовании ряда операций со Службой безопасности Украины, которые должны усилить обороноспособность государства.

Кроме того, Зеленский проинформировал о встречах украинской делегации с представителями президента США. По его словам, эти переговоры подтвердили, что Украина действует конструктивно и последовательно работает над дипломатическими путями завершения войны, не ослабляя собственную оборону.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в ночь на 19 января подразделения Сил обороны Украины нанесли очередной удар по военной и топливно-энергетической инфраструктуре российского агрессора. Как сообщает Генеральный штаб ВСУ, операция была направлена на уменьшение наступательных возможностей противника.



Источник: https://t.me/V_Zelenskiy_official/17691
