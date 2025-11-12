Німеччина передала Україні понад 600 одиниць техніки для рятувальників

Українські рятувальники отримали від Німеччини понад 600 одиниць сучасної техніки – від автодрабин і екскаваторів до спеціальних роботів, що гасять пожежі після ворожих ударів. Цю техніку вже використовують на місцях обстрілів, під завалами та в зонах надзвичайних ситуацій. Про це повідомив Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко у своєму телеграм-каналі.

Німеччина передала Україні спецтехніку.

За його словами, допомога німецьких партнерів – це не лише техніка, а реальна підтримка тих, хто щодня рятує життя. Кожна передана машина, кожен пристрій уже працює там, де триває боротьба за людей. Вся допомога, наголосив міністр, обліковується та використовується виключно за призначенням.

Ігор Клименко провів зустріч із Надзвичайним і Повноважним Послом Федеративної Республіки Німеччини в Україні Гайко Томсом. Під час розмови сторони обговорили безпеку людей під час війни, розслідування воєнних злочинів, охорону кордонів і захист критичної інфраструктури.

Міністр подякував Німеччині за постійну підтримку українських рятувальників, поліцейських, прикордонників і нацгвардійців. За його словами, німецька сторона є серед тих партнерів, хто не лише висловлює солідарність, а діє на практиці – зміцнює українські служби, допомагає технікою, експертами та фінансуванням.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" писав, що Хорватія без публічного розголосу передала Україні партію танків М-84. Ці танки несподівано "засвітилися" в недавньому інтерв'ю з танкістами 141 окремої мехбригади. M-84 надійшли в Україну в модернізованій версії M-84A4 Snajper, яка відрізняється від базової версії наявністю системи попередження про лазерне опромінення (тобто про те, що в танк ціляться), метеодатчика A10XMB та сучасної системи управління вогнем та лазерним.