Германия передала Украине более 600 единиц техники для спасателей

Украинские спасатели получили от Германии более 600 единиц современной техники – от автолестниц и экскаваторов до специальных роботов, тушащих пожары после вражеских ударов. Эта техника уже используется на местах обстрелов, под завалами и в зонах чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщил Министр внутренних дел Игорь Клименко в своем телеграмм-канале.

Германия передала Украине спецтехнику.

По его словам, помощь немецких партнеров – это не только техника, а реальная поддержка ежедневно спасающих жизнь. Каждая переданная машина, каждое устройство уже работает там, где идет борьба за людей. Вся помощь, подчеркнул министр, учитывается и используется исключительно по назначению.

Игорь Клименко провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Федеративной Республики Германии в Украине Гайко Томсом. В ходе разговора стороны обсудили безопасность людей во время войны, расследование военных преступлений, охрану границ и защиту критической инфраструктуры.

Министр поблагодарил Германию за постоянную поддержку украинских спасателей, полицейских, пограничников и нацгвардейцев. По его словам, немецкая сторона среди тех партнеров, кто не только выражает солидарность, а действует на практике – укрепляет украинские службы, помогает техникой, экспертами и финансированием.

