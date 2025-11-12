logo

Германия передала Украине более 600 единиц техники для спасателей
Германия передала Украине более 600 единиц техники для спасателей

Передача спецтехники стала темой встречи Министра внутренних дел Игоря Клименко с послом Германии Гайко Томсом.

12 ноября 2025, 17:59
Автор:
avatar

Проніна Аня

Украинские спасатели получили от Германии более 600 единиц современной техники – от автолестниц и экскаваторов до специальных роботов, тушащих пожары после вражеских ударов. Эта техника уже используется на местах обстрелов, под завалами и в зонах чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщил Министр внутренних дел Игорь Клименко в своем телеграмм-канале.

Германия передала Украине спецтехнику.

Германия передала Украине спецтехнику.

По его словам, помощь немецких партнеров – это не только техника, а реальная поддержка ежедневно спасающих жизнь. Каждая переданная машина, каждое устройство уже работает там, где идет борьба за людей. Вся помощь, подчеркнул министр, учитывается и используется исключительно по назначению.

Игорь Клименко провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Федеративной Республики Германии в Украине Гайко Томсом. В ходе разговора стороны обсудили безопасность людей во время войны, расследование военных преступлений, охрану границ и защиту критической инфраструктуры.

Министр поблагодарил Германию за постоянную поддержку украинских спасателей, полицейских, пограничников и нацгвардейцев. По его словам, немецкая сторона среди тех партнеров, кто не только выражает солидарность, а действует на практике – укрепляет украинские службы, помогает техникой, экспертами и финансированием.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал , что Хорватия без публичной огласки передала Украине партию танков М-84. Эти танки неожиданно "засветились" в недавнем интервью с танкистами 141-й отдельной мехбригады. M-84 поступили в Украину в модернизированной версии M-84A4 Snajper, отличающейся от базовой версии наличием системы предупреждения о лазерном облучении (т.е. о том, что в танк целятся), метеодатчика A10XMB и современной системы управления огнем и лазерным.



