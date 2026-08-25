Навмисне не розкриває злочини Зеленського: у Раді жорстко рознесли дивне мовчання Федорова

Народний депутат Олексій Гончаренко закликав колишнього міністра оборони Михайла Федорова публічно розповісти про відомі йому можливі корупційні зловживання у владі. За словами парламентаря, після відставки Федоров демонструє суперечливу комунікацію: заявляє, що залишається частиною команди Володимира Зеленського, але водночас критикує сформовану в державі систему.

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Гончаренко наголосив, що не береться пояснювати мотиви ексміністра та причини, через які той не називає конкретних прізвищ. Водночас депутат звернув увагу, що Федоров працював із Зеленським ще від президентської кампанії 2019 року, а тому добре знає внутрішні процеси у владі.

"Михайло Федоров, безумовно, носій величезного масиву інформації про все те, що відбувалося у владі останніх років. І цей масив інформації є суперважливим для українського суспільства. Тому про нього треба свідчити", — заявив Гончаренко.

На думку нардепа, політичні плани Федорова не повинні ставати причиною замовчування можливих фактів зловживань. Якщо колишньому урядовцю відомі конкретні випадки корупції, він має повідомити про них відповідним органам.

"Це не та історія, що: я щось багато знаю, але поки що вам нічого не скажу. Якщо ти знаєш про конкретну корупцію, ця корупція кожен день вбиває", — наголосив депутат.

Гончаренко також звернув увагу на активізацію публічної діяльності Федорова після відставки. Ексміністр дає інтерв'ю та робить політичні заяви, що, на думку нардепа, може свідчити про його подальші політичні амбіції.

Водночас Гончаренко закликав Федорова прийти до Верховної Ради та відповісти на запитання депутатів. Саме відверті свідчення ексміністра, переконаний він, могли б прояснити, що насправді відбувалося всередині владної системи та чи були там зловживання, про які Федорову відомо.

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