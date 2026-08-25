Умышленно не раскрывает преступления Зеленского: в Раде жестко разнесли странное молчание Федорова

Народный депутат Алексей Гончаренко призвал бывшего министра обороны Михаила Федорова публично рассказать об известных ему возможных коррупционных злоупотреблениях во власти. По словам парламентария, после отставки Федоров демонстрирует противоречивую коммуникацию: заявляет, что остается частью команды Владимира Зеленского, но в то же время критикует сложившуюся в государстве систему.

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Гончаренко подчеркнул, что не берется объяснять мотивы эксминистра и причины, по которым тот не называет конкретных фамилий. В то же время депутат обратил внимание, что Федоров работал с Зеленским еще с президентской кампании 2019 года, а потому хорошо знает внутренние процессы во власти.

"Михаил Федоров, безусловно, носитель огромного массива информации обо всем том, что происходило во власти последних лет. И этот массив информации суперважен для украинского общества. Поэтому о нем надо свидетельствовать", — заявил Гончаренко.

По мнению нардепа, политические планы Федорова не должны становиться причиной умалчивания о возможных фактах злоупотреблений. Если бывшему чиновнику известны конкретные случаи коррупции, он должен уведомить о них соответствующие органы.

"Это не та история, что: я что-то многое знаю, но пока вам ничего не скажу. Если ты знаешь о конкретной коррупции, эта коррупция каждый день убивает", — подчеркнул депутат.

Гончаренко также указал на активизацию публичной деятельности Федорова после отставки. Эксминистр дает интервью и делает политические заявления, что, по мнению нардепа, может свидетельствовать о его дальнейших политических амбициях.

В то же время Гончаренко призвал Федорова прийти в Верховную Раду и ответить на вопросы депутатов. Именно откровенные свидетельства эксминистра, убежден он, могли бы прояснить, что на самом деле происходило внутри системы власти и были ли там злоупотребления, о которых Федорову известно.

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