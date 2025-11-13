Рубрики
Народна депутатка Мар'яна Безугла виступила із заявою, в якій звинуватила керівника Офісу Президента Андрія Єрмака у цілеспрямованій роботі проти глави ГУР Кирила Буданова та послабленні Президента Зеленського.
Нардепка Безугла: Керівник ОП Єрмак атакує Буданова та послаблює Зеленського
Безугла пояснила, що дії Єрмака, які на перший погляд можуть здаватися нелогічними, мають на меті посилити його особистий вплив на главу держави. Вона стверджує, що Єрмак прагне зробити Президента повністю залежним від себе, формуючи негативне ставлення до інших.
За словами нардепки, основна причина тиску на Кирила Буданова – це прямий доступ очільника розвідки до Президента, який Єрмак не контролює:
Крім того, Безугла зазначила, що після набуття Будановим значної політичної суб'єктності, Єрмак почав працювати проти нього:
Водночас, Мар'яна Безугла підкреслила вибірковість уваги керівника ОП, вказуючи, що її звернення щодо Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського ігноруються.
На завершення, народна депутатка публічно звернулася до Президента Володимира Зеленського, закликаючи його до негайних кадрових рішень:
Нагадаємо, що інформація про тривалу напругу у відносинах між керівником ОП Андрієм Єрмаком та главою ГУР Кирилом Будановим раніше з’являлася у низці впливових західних ЗМІ. Зокрема, британський журнал The Economist, посилаючись на власні джерела, повідомляв, що Єрмак нібито ініціював спроби усунення Буданова з посади.