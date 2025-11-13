Народна депутатка Мар'яна Безугла виступила із заявою, в якій звинуватила керівника Офісу Президента Андрія Єрмака у цілеспрямованій роботі проти глави ГУР Кирила Буданова та послабленні Президента Зеленського.

Нардепка Безугла: Керівник ОП Єрмак атакує Буданова та послаблює Зеленського

Безугла пояснила, що дії Єрмака, які на перший погляд можуть здаватися нелогічними, мають на меті посилити його особистий вплив на главу держави. Вона стверджує, що Єрмак прагне зробити Президента повністю залежним від себе, формуючи негативне ставлення до інших.

За словами нардепки, основна причина тиску на Кирила Буданова – це прямий доступ очільника розвідки до Президента, який Єрмак не контролює:

"Єрмак послаблює Президента і робить його все більш залежним від себе, формуючи навколо атмосферу недовіри й очікування, що всі вороги, а він вірний і найближчий. Як відомо, Буданов має прямий доступ до Президента і це дратує Єрмака — він не контролює цю комунікацію".

Крім того, Безугла зазначила, що після набуття Будановим значної політичної суб'єктності, Єрмак почав працювати проти нього:

"У процесі набуття Будановим суб’єктності Єрмак почав працювати проти нього й зараз максимально хоче добитися відставки глави ГУР".

Водночас, Мар'яна Безугла підкреслила вибірковість уваги керівника ОП, вказуючи, що її звернення щодо Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського ігноруються.

"Якби Андрій Борисович був такий активний щодо Сирського, але ні. Всі мої звернення щодо нього та детальний опис проблематики системно ігноруються".

На завершення, народна депутатка публічно звернулася до Президента Володимира Зеленського, закликаючи його до негайних кадрових рішень:

"Володимире Олександровичу, я закликаю і прошу Вас звернути увагу на те, що робить за Вашою спиною Єрмак, звільнити його, залишити Буданова, нарешті позбутися Сирського і сприяти "встрясці" у Парламенті та Уряді. Давайте зробимо ще один ривок і відкриємо доступ свіжому повітрю".

Нагадаємо, що інформація про тривалу напругу у відносинах між керівником ОП Андрієм Єрмаком та главою ГУР Кирилом Будановим раніше з’являлася у низці впливових західних ЗМІ. Зокрема, британський журнал The Economist, посилаючись на власні джерела, повідомляв, що Єрмак нібито ініціював спроби усунення Буданова з посади.