Народный депутат Марьяна Безуглая выступила с заявлением, в котором обвинила руководителя Офиса Президента Андрея Ермака в целенаправленной работе против главы ГУР Кирилла Буданова и ослаблении Президента Зеленского.

Нардепка Безуглая: Руководитель ОП Ермак атакует Буданова и ослабляет Зеленского

Безуглая пояснила, что действия Ермака, которые на первый взгляд могут казаться нелогичными, преследуют цель усилить его личное влияние на главу государства. Она утверждает, что Ермак стремится сделать Президента полностью зависимым от себя, формируя негативное отношение к другим.

По словам нардепки, основная причина давления на Кирилла Буданова – это прямой доступ руководителя разведки к Президенту, который Ермак не контролирует:

"Ермак ослабляет Президента и делает его все более зависимым от себя, формируя вокруг атмосферу недоверия и ожидания, что все враги, а он верен и ближайший. Как известно, Буданов имеет прямой доступ к Президенту и это раздражает Ермака – он не контролирует эту коммуникацию".

Кроме того, Безуглая отметила, что после обретения Будановым значительной политической субъектности Ермак начал работать против него:

"В процессе обретения Будановым субъектности Ермак начал работать против него и сейчас максимально хочет добиться отставки главы ГУР".

В то же время Марьяна Безуглая подчеркнула избирательность внимания руководителя ОП, указывая, что ее обращения по поводу Главнокомандующему ВСУ Александру Сырскому игнорируются.

"Если бы Андрей Борисович был так активен в отношении Сырского, но нет. Все мои обращения к нему и детальное описание проблематики системно игнорируются".

В завершение народный депутат публично обратилась к Президенту Владимиру Зеленскому, призывая его к немедленным кадровым решениям:

"Владимир Александрович, я призываю и прошу Вас обратить внимание на то, что делает за Вашей спиной Ермак, уволить его, оставить Буданова, наконец избавиться от Сырского и способствовать "встряске" в Парламенте и Правительстве. Давайте сделаем еще один рывок и откроем доступ свежему воздуху".

Напомним, что информация о длительном напряжении в отношениях между руководителем ОП Андреем Ермаком и главой ГУР Кириллом Будановым ранее появлялась в ряде влиятельных западных СМИ. В частности, британский журнал The Economist , ссылаясь на собственные источники, сообщал, что Ермак якобы инициировал попытки отстранения Буданова от должности.