Недилько Ксения
Народный депутат Марьяна Безуглая выступила с заявлением, в котором обвинила руководителя Офиса Президента Андрея Ермака в целенаправленной работе против главы ГУР Кирилла Буданова и ослаблении Президента Зеленского.
Нардепка Безуглая: Руководитель ОП Ермак атакует Буданова и ослабляет Зеленского
Безуглая пояснила, что действия Ермака, которые на первый взгляд могут казаться нелогичными, преследуют цель усилить его личное влияние на главу государства. Она утверждает, что Ермак стремится сделать Президента полностью зависимым от себя, формируя негативное отношение к другим.
По словам нардепки, основная причина давления на Кирилла Буданова – это прямой доступ руководителя разведки к Президенту, который Ермак не контролирует:
Кроме того, Безуглая отметила, что после обретения Будановым значительной политической субъектности Ермак начал работать против него:
В то же время Марьяна Безуглая подчеркнула избирательность внимания руководителя ОП, указывая, что ее обращения по поводу Главнокомандующему ВСУ Александру Сырскому игнорируются.
В завершение народный депутат публично обратилась к Президенту Владимиру Зеленскому, призывая его к немедленным кадровым решениям:
Напомним, что информация о длительном напряжении в отношениях между руководителем ОП Андреем Ермаком и главой ГУР Кириллом Будановым ранее появлялась в ряде влиятельных западных СМИ. В частности, британский журнал The Economist , ссылаясь на собственные источники, сообщал, что Ермак якобы инициировал попытки отстранения Буданова от должности.