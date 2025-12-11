Нардепи б'ють на сполох: до чого призвели реформи та “дурне управління”

Рубрики
Кречмаровская Наталия
Чимало державних корпорацій накопичили значні борги. Так, повідомляли про складну ситуацію з фінансами в “Укрзалізниці”. Однак, як пояснили у Верховній Раді, проблема масштабна.
ВРУ. Фото з відкритих джерел
Народний депутат Олексій Кучеренко розповів що всі без винятку державні корпорації-монополії в енергетиці: “Укренерго”, “Енергоатом”, “Нафтогаз”, “Укрзалізниця”, “Укрпошта” — усі, хто потрапив під так звану корпоративну реформу, опинилися в однаковій ситуації.
За його словами, вони (наглядові ради, — ред.) довели ці компанії до нинішнього стану. І, як пояснив нардеп, сам механізм був простий: “робити борги через дурне управління”.
