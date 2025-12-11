Нардепи б'ють на сполох: до чого призвели реформи та “дурне управління”

Чимало державних корпорацій накопичили значні борги. Так, повідомляли про складну ситуацію з фінансами в “Укрзалізниці”. Однак, як пояснили у Верховній Раді, проблема масштабна.

ВРУ. Фото з відкритих джерел

Народний депутат Олексій Кучеренко розповів що всі без винятку державні корпорації-монополії в енергетиці: “Укренерго”, “Енергоатом”, “Нафтогаз”, “Укрзалізниця”, “Укрпошта” — усі, хто потрапив під так звану корпоративну реформу, опинилися в однаковій ситуації.

“Ця реформа призвела до того, що туди поприлітали наглядові ради абсолютно безвідповідальні, авантюрні. І вони позбавили уряд можливості впливати. А уряд хоч і поганий, але з нього хоча б можна було щось спитати. А сьогодні немає з кого спитати. Там якась наглядова рада, якийсь Серьожа Лещенко: прийшов, щось на п’ять хвилин сказав, і навіть процедурних питань йому задати не змогли”, — пояснив політик.

За його словами, вони (наглядові ради, — ред.) довели ці компанії до нинішнього стану. І, як пояснив нардеп, сам механізм був простий: “робити борги через дурне управління”.

“Вважаю, що держава як акціонер — і уряди Порошенка, і нинішні — принципово нічим не різняться. Вони довели всі ці компанії такою політикою до фактичного банкрутства. Навішали кредитів. Це не тільки “Укрзалізниця”. На “Укренерго” навісили приблизно 100 млрд грн кредитів — це 2,5 млрд дол. Погашати нічим”, — уточнив народний депутат.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що корупція була завжди проблемою для України, однак під час війни масштаби корупції вражають. У Раді назвали обсяг корупції — фактично чверть державного бюджету.



