logo

BTC/USD

89551

ETH/USD

3163.83

USD/UAH

42.27

EUR/UAH

49.52

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика внутренняя политика Нардепы бьют тревогу: к чему привели реформы и "глупое управление"
commentss НОВОСТИ Все новости

Нардепы бьют тревогу: к чему привели реформы и "глупое управление"

Народный депутат Кучеренко объяснил, как появились долги в государственных корпорациях

11 декабря 2025, 14:41
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Многие государственные корпорации накопили значительные долги. Так, сообщали о сложной ситуации с финансами в "Укрзализныце". Однако, как объяснили в Верховной Раде, проблема масштабная.

Нардепы бьют тревогу: к чему привели реформы и "глупое управление"

ВРУ. Фото из открытых источников

Народный депутат Алексей Кучеренко рассказал что все без исключения государственные корпорации-монополии в энергетике: "Укрэнерго", "Энергоатом", "Нефтегаз", "Укрзализныця", "Укрпочта" — все, кто попал под так называемую корпоративную реформу, оказались в одинаковой ситуации.

"Эта реформа привела к тому, что туда прилетели наблюдательные советы абсолютно безответственные, авантюрные. И они лишили правительство возможности влиять. А правительство хоть и плохое, но с него хотя бы можно было что-то спросить. А сегодня не с кого спросить. Там какой-то наблюдательный совет, какой-то Сергей Лещенко: пришел, что-то на пять минут сказал, и даже процедурных вопросов ему задать не смогли”, — объяснил политик.

По его словам, они (наблюдательные советы – ред.) довели эти компании до нынешнего состояния. И, как объяснил нардеп, сам механизм был прост: "делать долги через глупое управление".

"Считаю, что государство как акционер — и правительства Порошенко, и нынешние — принципиально ничем не отличаются. Они довели все эти компании такой политикой до фактического банкротства. Навешали кредитов. Это не только "Укрзализныця". На "Укрэнерго" навесили примерно 100 млрд грн кредитов — это 2,5 млрд долл. Погашать нечем”, – уточнил народный депутат.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что коррупция была всегда проблемой для Украины, однако во время войны масштабы коррупции поражают. В Раде назвали объем коррупции — фактически четверть государственного бюджета.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/reel/1053675823552645
Теги:

Новости

Все новости