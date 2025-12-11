Нардепы бьют тревогу: к чему привели реформы и "глупое управление"

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
Многие государственные корпорации накопили значительные долги. Так, сообщали о сложной ситуации с финансами в "Укрзализныце". Однако, как объяснили в Верховной Раде, проблема масштабная.
ВРУ. Фото из открытых источников
Народный депутат Алексей Кучеренко рассказал что все без исключения государственные корпорации-монополии в энергетике: "Укрэнерго", "Энергоатом", "Нефтегаз", "Укрзализныця", "Укрпочта" — все, кто попал под так называемую корпоративную реформу, оказались в одинаковой ситуации.
По его словам, они (наблюдательные советы – ред.) довели эти компании до нынешнего состояния. И, как объяснил нардеп, сам механизм был прост: "делать долги через глупое управление".
Напомним: портал "Комментарии" писал, что коррупция была всегда проблемой для Украины, однако во время войны масштабы коррупции поражают. В Раде назвали объем коррупции — фактически четверть государственного бюджета.