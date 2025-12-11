Нардепы бьют тревогу: к чему привели реформы и "глупое управление"

Многие государственные корпорации накопили значительные долги. Так, сообщали о сложной ситуации с финансами в "Укрзализныце". Однако, как объяснили в Верховной Раде, проблема масштабная.

Народный депутат Алексей Кучеренко рассказал что все без исключения государственные корпорации-монополии в энергетике: "Укрэнерго", "Энергоатом", "Нефтегаз", "Укрзализныця", "Укрпочта" — все, кто попал под так называемую корпоративную реформу, оказались в одинаковой ситуации.

"Эта реформа привела к тому, что туда прилетели наблюдательные советы абсолютно безответственные, авантюрные. И они лишили правительство возможности влиять. А правительство хоть и плохое, но с него хотя бы можно было что-то спросить. А сегодня не с кого спросить. Там какой-то наблюдательный совет, какой-то Сергей Лещенко: пришел, что-то на пять минут сказал, и даже процедурных вопросов ему задать не смогли”, — объяснил политик.

По его словам, они (наблюдательные советы – ред.) довели эти компании до нынешнего состояния. И, как объяснил нардеп, сам механизм был прост: "делать долги через глупое управление".

"Считаю, что государство как акционер — и правительства Порошенко, и нынешние — принципиально ничем не отличаются. Они довели все эти компании такой политикой до фактического банкротства. Навешали кредитов. Это не только "Укрзализныця". На "Укрэнерго" навесили примерно 100 млрд грн кредитов — это 2,5 млрд долл. Погашать нечем”, – уточнил народный депутат.

