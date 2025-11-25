logo_ukra

Нардеп подав петицію про відставку Єрмака: чому її на зареєстрували
commentss НОВИНИ Всі новини

Нардеп подав петицію про відставку Єрмака: чому її на зареєстрували

Нардеп подав петицію про відставку голови ОП: чому її не пропустили

25 листопада 2025, 18:30
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Народний депутат від партії "Голос" Ярослав Железняк у п’ятницю, 21 листопада, зареєстрував петицію на сайті Офісу Президента України про відставку голови самого ОП Андрія Єрмака.

"На День народження АБ (Андрія Борисовича – ред.), ми вирішили подарувати те, про що він давно мріяв – щоб за нього вперше проголосували українці)

Тож, подав від себе сьогодні на реєстрацію петицію на сайті ОП щодо звільнення Єрмака А.Б. з посади голови ОП.

Пише 2 робочих дні на реєстрацію.

Цікаво, чи зареєструють?" – задається питанням нардеп.

Вже сьогодні, після трьох робочих днів розгляду заявки, Железняк опублікував відповідь, яку йому надіслали на електронну пошту.

"Ти диви, після трьох днів розгляду заявки на петицію на сайті ОП щодо звільнення Єрмака…

Повідомили, що:

"петиція Президентові України не відповідає встановленим вимогам, відтак її оприлюднення не здійснюється".

Цікаво, до цього петиції майже з таким самим змістом реєструвалися (12-ть штук про Єрмака), а тут не можуть)))))", – пише нардеп.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що народна депутатка України Мар'яна Безугла заявила, що більше нічого не голосуватиме у Верховній Раді, поки не звільнять з посади керівника Офісу президента Андрія Єрмака. 

Нардепка розповіла, що у неї понад 6 років у ВРУ, 99% голосувань і 99% відвідувань, завжди в ТОП-10 “слухняних” нардепів, повна вірність Президенту, жодних корупційних скандалів, жодних “зарплат у конвертах”.

Безугла зауважила, що "постійно “відгрібала" від свого народу за “зелену кнопочку”. А натомість, за її словами, глухота щодо внутрішніх проблем, бедлам на фронті, тисячі загиблих через "дебільні накази", Сирський на посаді, інтриги й подвійні стандарти для “своїх”. Єрмак як віце-президент чи вже реальний керівник держави, тепер, як зазначила вона, не зрозуміло.



