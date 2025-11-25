logo

Нардеп подал петицию об отставке Ермака: почему ее не зарегистрировали
Нардеп подал петицию об отставке Ермака: почему ее не зарегистрировали

25 ноября 2025, 18:30
Автор:
Недилько Ксения

Народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк в пятницу, 21 ноября, зарегистрировал петицию на сайте Офиса Президента Украины об отставке главы самого ОП Андрея Ермака.

"На День рождения АБ (Андрея Борисовича – ред.) мы решили подарить то, о чем он давно мечтал – чтобы за него впервые проголосовали украинцы)

Итак, подал от себя сегодня на регистрацию петицию на сайте ОП об увольнении Ермака А.Б. с поста главы ОП.

Пишет 2 рабочих дня на регистрацию.

Интересно, зарегистрируют ли?" – задается вопросом нардеп.

Уже сегодня после трех рабочих дней рассмотрения заявки Железняк опубликовал ответ, который ему послали на электронную почту.

"Ты смотри, после трех дней рассмотрения заявки на петицию на сайте ОП по увольнению Ермака…

Сообщили, что:

"петиция Президенту Украины не отвечает установленным требованиям, поэтому ее обнародование не осуществляется".

Интересно, до этого петиции почти с таким же содержанием регистрировались (12 штук о Ермаке), а здесь не могут)))))", – пишет нардеп.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что народная депутат Украины Марьяна Безуглая заявила, что больше ничего не будет голосовать в Верховной Раде, пока не уволят с должности руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

Нардепка рассказала, что у нее более 6 лет в ВРУ, 99% голосований и 99% посещений, всегда в ТОП-10 "послушных" нардепов, полная верность Президенту, никаких коррупционных скандалов, никаких "зарплат в конвертах".

Безуглая заметила, что "постоянно "отгребала" от своего народа за "зеленую кнопочку". А, по ее словам, глухота по поводу внутренних проблем, бедлам на фронте, тысячи погибших из-за "дебильных приказов", Сырский на должности, интриги и двойные стандарты для "своих". Ермак как вице-президент или уже реальный руководитель государства, теперь, как отметила она, непонятно.



Теги:

