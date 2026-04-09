На місці Леніна – новий простір: у центрі Києва готують масштабні зміни

Проніна Анна
У центрі Києва планують повністю оновити територію, де раніше стояв пам’ятник Леніну. Йдеться про ділянку на перетині бульвару Тараса Шевченка та Хрещатика – одну з найвідоміших локацій столиці.
Площа біля Бессарабського ринку зміниться до невпізнаваності – що там з’явиться
Як повідомляють "Коментарі", про це заявили у Київській міській державній адміністрації.
Проєкт передбачає створення сучасного громадського простору, який відповідатиме стандартам доступності та комфорту.
Зокрема, тут планують облаштувати:
– озеленення та зони відпочинку;
– лавки та освітлення;
– зручні пішохідні доріжки;
– фонтан як центральний елемент простору.
Реалізацію проєкту підтримують меценати, зокрема українська компанія Farmak.
Після демонтажу пам’ятника у 2013 році ця ділянка фактично залишалася незручною та недоступною.
Зараз площа перед Бессарабським ринком:
– не використовується як повноцінний громадський простір;
– не відповідає нормам безбар’єрності;
– доступна лише через підземний перехід.
Це створює серйозні обмеження для людей з інвалідністю, батьків із візочками та інших мешканців.
Наразі “Київавтодор” уже розпочав тендерні процедури через систему Prozorro.
Завершити оновлення простору планують у 2027 році.
Паралельно тривають дискусії щодо символічного наповнення цієї локації.
Раніше голова Українського інституту національної пам’яті Олександр Алфьоров заявляв, що на місці демонтованих пам’ятників у столиці можуть з’явитися постаті українських історичних діячів – зокрема Павла Скоропадського та Симона Петлюри.
Таким чином, простір у центрі Києва може отримати не лише новий вигляд, а й оновлене історичне значення.
Водночас ідея облаштування нового простору на місці пам’ятника Леніну вже викликала реакцію серед політиків.
Зокрема, народний депутат Олексій Кучеренко публічно висловився проти запропонованого формату змін і закликав не ухвалювати рішення без широкого обговорення:
Як повідомляли раніше "Коментарі", у перші дні повномасштабного вторгнення Росії частину українського уряду евакуювали з Києва до Івано-Франківська. Про це вперше детально розповів колишній міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, пояснивши, що рішення було ухвалене з міркувань безпеки на випадок стрімкого розвитку подій у столиці.