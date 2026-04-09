На місці Леніна – новий простір: у центрі Києва готують масштабні зміни

У центрі Києва планують повністю оновити територію, де раніше стояв пам’ятник Леніну. Йдеться про ділянку на перетині бульвару Тараса Шевченка та Хрещатика – одну з найвідоміших локацій столиці.

Площа біля Бессарабського ринку зміниться до невпізнаваності – що там з’явиться

Як повідомляють "Коментарі", про це заявили у Київській міській державній адміністрації.

Що з’явиться на місці пам’ятника

Проєкт передбачає створення сучасного громадського простору, який відповідатиме стандартам доступності та комфорту.

Зокрема, тут планують облаштувати:

– озеленення та зони відпочинку;

– лавки та освітлення;

– зручні пішохідні доріжки;

– фонтан як центральний елемент простору.

Реалізацію проєкту підтримують меценати, зокрема українська компанія Farmak.

Чому вирішили змінити територію

Після демонтажу пам’ятника у 2013 році ця ділянка фактично залишалася незручною та недоступною.

Зараз площа перед Бессарабським ринком:

– не використовується як повноцінний громадський простір;

– не відповідає нормам безбар’єрності;

– доступна лише через підземний перехід.

Це створює серйозні обмеження для людей з інвалідністю, батьків із візочками та інших мешканців.

Коли реалізують проєкт

Наразі “Київавтодор” уже розпочав тендерні процедури через систему Prozorro.

Завершити оновлення простору планують у 2027 році.

Що ще пропонують змінити

Паралельно тривають дискусії щодо символічного наповнення цієї локації.

Раніше голова Українського інституту національної пам’яті Олександр Алфьоров заявляв, що на місці демонтованих пам’ятників у столиці можуть з’явитися постаті українських історичних діячів – зокрема Павла Скоропадського та Симона Петлюри.

Таким чином, простір у центрі Києва може отримати не лише новий вигляд, а й оновлене історичне значення.

Водночас ідея облаштування нового простору на місці пам’ятника Леніну вже викликала реакцію серед політиків.

Зокрема, народний депутат Олексій Кучеренко публічно висловився проти запропонованого формату змін і закликав не ухвалювати рішення без широкого обговорення:

– Віталію Володимировичу, – звернувся він до міського голови Києва Віталія Кличка, – я особисто проти! Краще тоді "леніна" повертайте, на коні (є вільний кінь на бульварі) та з шаблею козацькою! Вийду на мітинг з картонкою, попереджую! Якщо серйозно, вважаю, що потрібні дуже серйозні публічні обговорення.

