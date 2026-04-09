На месте Ленина – новое пространство: в центре Киева готовят масштабные изменения

Рубрики
МЕНЮ
Проніна Анна
В центре Киева планируется полностью обновить территорию, где раньше стоял памятник Ленину. Речь идет о участке на пересечении бульвара Тараса Шевченко и Крещатика – одной из самых известных локаций столицы.
Площадь у Бессарабского рынка изменится до неузнаваемости – что там появится
Как сообщают "Комментарии", об этом заявили в Киевской городской государственной администрации.
Проект предусматривает создание современного общественного пространства , отвечающего стандартам доступности и комфорта.
В частности, здесь планируется обустроить:
– озеленение и зоны отдыха;
– скамейки и освещение;
– удобные пешеходные дорожки;
– фонтан как центральный элемент пространства .
Реализацию проекта поддерживают меценаты, в частности, украинская компания Farmak.
После демонтажа памятника в 2013 году этот участок фактически оставался неудобным и недоступным .
Сейчас площадь перед Бессарабским рынком:
– не используется как полноценное общественное пространство;
– не соответствует нормам безбарьерности;
– доступна только через подземный переход.
Это создает серьезные ограничения для людей с инвалидностью, родителей с колясками и других жителей.
В настоящее время "Киевавтодор" уже начал тендерные процедуры через систему Prozorro.
Завершить обновление пространства планируется в 2027 году.
Параллельно продолжаются дискуссии о символическом наполнении этой локации.
Ранее глава Украинского института национальной памяти Александр Алферов заявлял, что на месте демонтированных памятников в столице могут появиться фигуры украинских исторических деятелей – в частности, Павла Скоропадского и Симона Петлюры.
Таким образом, пространство в центре Киева может получить не только новый облик, но и обновленное историческое значение .
В то же время, идея обустройства нового пространства на месте памятника Ленину уже вызвала реакцию среди политиков.
В частности, народный депутат Алексей Кучеренко публично высказался против предложенного формата изменений и призвал не принимать решения без широкого обсуждения:
