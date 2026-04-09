Главная Новости Политика внутренняя политика На месте Ленина – новое пространство: в центре Киева готовят масштабные изменения
commentss НОВОСТИ Все новости

На месте Ленина – новое пространство: в центре Киева готовят масштабные изменения

После лет упадка локацию наконец превратят в современное общественное пространство

9 апреля 2026, 14:21
Проніна Анна

В центре Киева планируется полностью обновить территорию, где раньше стоял памятник Ленину. Речь идет о участке на пересечении бульвара Тараса Шевченко и Крещатика – одной из самых известных локаций столицы.

На месте Ленина – новое пространство: в центре Киева готовят масштабные изменения

Площадь у Бессарабского рынка изменится до неузнаваемости – что там появится

Как сообщают "Комментарии", об этом заявили в Киевской городской государственной администрации.

Что появится на месте памятника

Проект предусматривает создание современного общественного пространства , отвечающего стандартам доступности и комфорта.

В частности, здесь планируется обустроить:
– озеленение и зоны отдыха;
– скамейки и освещение;
– удобные пешеходные дорожки;
фонтан как центральный элемент пространства .

Реализацию проекта поддерживают меценаты, в частности, украинская компания Farmak.

Почему решили сменить территорию

После демонтажа памятника в 2013 году этот участок фактически оставался неудобным и недоступным .

Сейчас площадь перед Бессарабским рынком:
– не используется как полноценное общественное пространство;
– не соответствует нормам безбарьерности;
– доступна только через подземный переход.

Это создает серьезные ограничения для людей с инвалидностью, родителей с колясками и других жителей.

Когда реализуют проект

В настоящее время "Киевавтодор" уже начал тендерные процедуры через систему Prozorro.

Завершить обновление пространства планируется в 2027 году.

Что еще предлагают изменить

Параллельно продолжаются дискуссии о символическом наполнении этой локации.

Ранее глава Украинского института национальной памяти Александр Алферов заявлял, что на месте демонтированных памятников в столице могут появиться фигуры украинских исторических деятелей – в частности, Павла Скоропадского и Симона Петлюры.

Таким образом, пространство в центре Киева может получить не только новый облик, но и обновленное историческое значение .

В то же время, идея обустройства нового пространства на месте памятника Ленину уже вызвала реакцию среди политиков.

В частности, народный депутат Алексей Кучеренко публично высказался против предложенного формата изменений и призвал не принимать решения без широкого обсуждения:

– Виталий Владимирович, – обратился он к городскому председателю Киева Виталию Кличко, – я лично против! Лучше тогда "ленина" поворачивайте, на коне (есть свободный конь на бульваре) и с саблей казацкой! Выйду на митинг с картонкой, предупреждаю! Если серьезно, я считаю, что нужны очень серьезные публичные обсуждения.

Как сообщали ранее "Комментарии", в первые дни полномасштабного вторжения России часть украинского правительства эвакуировали из Киева в Ивано-Франковск. Об этом впервые подробно рассказал бывший министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, объяснив, что решение было принято из соображений безопасности на случай стремительного развития событий в столице.



