Мышление Буданова изменит все

Бывший министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает назначение Кирилл Буданов на должность главы Офиса президента важным стратегическим шагом. По его мнению, ключевым фактором этого решения стала способность Буданова к глубокому и многоуровневому планированию.

Кирилл Буданов

Кулеба отмечает, что интеллектуальный уровень Буданова существенно отличает его от украинских управленцев. Именно умение заранее думать, просчитывая несколько сценариев развития событий, делает его одной из немногих фигур такого масштаба в украинской политике.

По словам эксминистра, это кадровое решение является четким сигналом для внутренних элит о возвращении классической политики, основанной на договоренностях, а не на административном давлении или прямом приказе. Он подчеркивает, что это первая серьезная политическая договоренность между ключевыми центрами власти с 2022 года.

Отдельно Кулеба обращает внимание на отличие Буданова от его предшественника, отмечая, что по психотипу и внутренней управленческой культуре Буданов и Ермак являются фактически противоположными личностями. Это, по его мнению, повлияет на стиль работы Офиса президента.

Назначение Буданова также имеет внешнеполитическое измерение. Для международных партнеров Украины он служит четким сигналом об изменении подходов в системе принятия решений и о том, что предыдущая модель больше не будет работать.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Главное управление разведки Министерства обороны Украины в рамках рубрики "Средства поражения" портала War&Sanctions обнародовало информацию о новой конфигурации беспилотного летательного аппарата "герань-2" серии "Э". Речь идет о модификации, одновременно оснащенной переносным зенитно-ракетным комплексом и основной боевой частью.