Мер Львова нагадав про традицію і нарвався на критику: коментарі містян до Садового приголомшили

Кречмаровская Наталия
У західних областях України перший понеділок після Великодня називають “поливаним” — цього дня дозволяється обливати один одного.
Андрій Садовий. Фото з відкритих джерел
Мер Львова Андрій Садовий нагадав про традицію та трохи пополивав містян.
Також він розповів, як дотримувалися традиції до повномасштабного вторгнення Росії на територію України.
У коментарях до допису різко критикують Садового — пригадують меру і проблеми зі сміттям, і необхідність допомагати захисникам, і соромлять мера — нагадують, що ця традиція для парубків та дівчат. Серед великої кількості коментарів були наступні:
“Хлопці біля криниці обливали незаміжніх дівчат, а ті в свою чергу обливали хлопців і все старі заміжні, одружені чи вдівці участь не приймали. До речі нижче є у коментах чудова листівка із 13 квітня де зображено неодружених парубків які обливають дівчат. Дівчата і тільки вони могли носити вінок, бо заміжні носили очіпки. Де тут традиції, а де мер з пляшкою води?”
“Піарщик, який обливаний понеділок, які території, захисникам допоможи, а не роби цирк у Львові!”
“Обливаний понеділок походить від стани. Ви дотримується всяких язичницьких забобонів а Бога відкидаєте через те у нас біда.”
“Не займайся дурницями. Сміттєпереробний добудуй ,бо Львів топиться у смітті!”
“Я б помила усі фасади будинків в центрі. З Євросоюзу заїжджаєш у Львов і плакати хочеться від такого відношення до історичних споруд.”
