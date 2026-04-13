Мэр Львова напомнил о традиции и нарвался на критику: комментарии горожан к Садовому ошеломили

Кречмаровская Наталия
В западных областях Украины первый понедельник после Пасхи называют "поливаный" — в этот день разрешается обливать друг друга.
Андрей Садовый. Фото из открытых источников
Мэр Львова Андрей Садовый напомнил о традиции и немного пополивал горожан.
Также он рассказал, как придерживались традиции до полномасштабного вторжения России на территорию Украины.
В комментариях к сообщению резко критикуют Садового – вспоминают мэру и проблемы с мусором, и необходимость помогать защитникам, и стыдят мэра – напоминают, что эта традиция для парней и девушек. Среди большого количества комментариев были следующие:
"Парни возле колодца обливали незамужних девушек, а те в свою очередь обливали парней и все старые замужние, женатые или вдовцы участие не принимали. Кстати ниже есть в комментах отличная открытка с 13 апреля, где изображены холостые парни, которые обливают девушек. Девушки и только они могли носить венок, потому что замужние носили чепцы. Где здесь традиции, а где мэр с бутылкой воды?"
"Пиарщик, который обливается понедельник, какие территории, защитникам помоги, а не делай цирк во Львове!"
"Поливаный понедельник происходит от сатаны. Вы соблюдаете всякие языческие предрассудки, а Бога отвергаете из-за этого у нас беда."
"Не занимайся ерундой. Мусороперерабатывающий дострой, потому что Львов топится в мусоре!"
"Я бы помыла все фасады домов в центре. Из Евросоюза заезжаешь во Львов и плакать хочется от такого отношения к историческим сооружениям."
