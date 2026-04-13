Мэр Львова напомнил о традиции и нарвался на критику: комментарии горожан к Садовому ошеломили

В западных областях Украины первый понедельник после Пасхи называют "поливаный" — в этот день разрешается обливать друг друга.

Мэр Львова Андрей Садовый напомнил о традиции и немного пополивал горожан.

"Обливаемся, чтобы беречь традиции. И верим, что после победы снова соберемся вместе на большой Поливаный понедельник во Львове", — написал он на своей странице в Facebook.

Также он рассказал, как придерживались традиции до полномасштабного вторжения России на территорию Украины.

"Когда поливаный понедельник во Львове — это масштаб. Площадь Рынок, огораживаем большую территорию, Водоканал. Обливается кто сколько хочет, и как хочет. Конечно, что большая война остановила это все, но традиции остаются. Поэтому, когда имеем возможности обливаем друг друга. Да, это шутя, но это с любовью к нашим христианским традициям. Христос Воскрес!”, – рассказал мэр города в видео.

В комментариях к сообщению резко критикуют Садового – вспоминают мэру и проблемы с мусором, и необходимость помогать защитникам, и стыдят мэра – напоминают, что эта традиция для парней и девушек. Среди большого количества комментариев были следующие:

"Парни возле колодца обливали незамужних девушек, а те в свою очередь обливали парней и все старые замужние, женатые или вдовцы участие не принимали. Кстати ниже есть в комментах отличная открытка с 13 апреля, где изображены холостые парни, которые обливают девушек. Девушки и только они могли носить венок, потому что замужние носили чепцы. Где здесь традиции, а где мэр с бутылкой воды?"

"Пиарщик, который обливается понедельник, какие территории, защитникам помоги, а не делай цирк во Львове!"

"Поливаный понедельник происходит от сатаны. Вы соблюдаете всякие языческие предрассудки, а Бога отвергаете из-за этого у нас беда."

"Не занимайся ерундой. Мусороперерабатывающий дострой, потому что Львов топится в мусоре!"

"Я бы помыла все фасады домов в центре. Из Евросоюза заезжаешь во Львов и плакать хочется от такого отношения к историческим сооружениям."

