Максим Жорін прокоментував ситуацію з італійцем: на що звернув увагу

Військовий та громадський діяч Максим Жорін висловився щодо резонансної історії з іноземцем, якого запідозрили у проросійських поглядах, та підтримав позицію про недоцільність допуску таких осіб на територію України.

Максим Жорін про проросійського італійця

За його словами, проросійським прихильникам з інших держав не варто дозволяти в’їзд до країни, особливо в умовах повномасштабної війни. Водночас Жорін наголосив, що проблема не обмежується лише іноземцями, адже російська агентура, за його оцінкою, присутня і всередині України.

Окремо він звернув увагу на активність користувачів у соціальних мережах навколо цієї теми. На думку Жоріна, суспільне обурення та емоційну енергію варто спрямовувати більш практично — зокрема на політиків, які раніше входили до забороненої проросійської партії ОПЗЖ і досі залишаються в Україні та беруть участь у вирішенні державних питань.

Таким чином Жорін закликав не обмежуватися публічним обуренням у соцмережах, а звертати увагу на реальні внутрішні загрози, які, на його думку, залишаються недооціненими.

