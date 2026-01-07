logo_ukra

Головна Новини Політика внутрішня політика Максим Жорін прокоментував ситуацію з італійцем: на що звернув увагу
commentss НОВИНИ Всі новини

Максим Жорін прокоментував ситуацію з італійцем: на що звернув увагу

Максим Жорін прокоментував резонансну історію з іноземцем, наголосивши на проблемі проросійських симпатиків в Україні та закликавши звернути увагу на внутрішню агентуру

7 січня 2026, 17:08
Військовий та громадський діяч Максим Жорін висловився щодо резонансної історії з іноземцем, якого запідозрили у проросійських поглядах, та підтримав позицію про недоцільність допуску таких осіб на територію України.

Максим Жорін прокоментував ситуацію з італійцем: на що звернув увагу

Максим Жорін про проросійського італійця

За його словами, проросійським прихильникам з інших держав не варто дозволяти в’їзд до країни, особливо в умовах повномасштабної війни. Водночас Жорін наголосив, що проблема не обмежується лише іноземцями, адже російська агентура, за його оцінкою, присутня і всередині України.

Окремо він звернув увагу на активність користувачів у соціальних мережах навколо цієї теми. На думку Жоріна, суспільне обурення та емоційну енергію варто спрямовувати більш практично — зокрема на політиків, які раніше входили до забороненої проросійської партії ОПЗЖ і досі залишаються в Україні та беруть участь у вирішенні державних питань.

Таким чином Жорін закликав не обмежуватися публічним обуренням у соцмережах, а звертати увагу на реальні внутрішні загрози, які, на його думку, залишаються недооціненими.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що громадський діяч Володимир Золкін у публічному дописі з іронією прокоментував мовчання Валерія Залужного на тлі обговорень його відпочинку в Домініканській Республіці.
Золкін зазначив, що минає вже другий тиждень без будь-яких пояснень або реакції з боку Залужного. У своєму зверненні він згадав рядки з відомої пісні, провівши паралель між її мотивом і тривалою паузою в комунікації. В іронічній формі він зауважив, що суспільству було б цікаво почути бодай побутові подробиці поїздки — зокрема про температуру води, умови відпочинку чи загальні враження. За словами Золкіна, відсутність будь-якого коментаря виглядає дивно з огляду на публічність постаті та суспільний резонанс.



Джерело: https://t.me/MaksymZhorin/5943
