Максим Жорин прокомментировал ситуацию с итальянцем: на что обратил внимание

Военный и общественный деятель Максим Жорин высказался о резонансной истории с иностранцем, заподозренным в пророссийских взглядах, и поддержал позицию о нецелесообразности допуска таких лиц на территорию Украины.

Максим Жорин про пророссийского итальянца

По его словам, пророссийским сторонникам из других государств не следует разрешать въезд в страну, особенно в условиях полномасштабной войны. В то же время Жорин подчеркнул, что проблема не ограничивается только иностранцами, ведь российская агентура, по его оценке, присутствует и внутри Украины.

Особо он обратил внимание на активность пользователей в социальных сетях вокруг этой темы. По мнению Жорина, общественное возмущение и эмоциональную энергию следует направлять более практично — в частности, на политиков, которые ранее входили в запрещенную пророссийскую партию ОПЗЖ и до сих пор остаются в Украине и принимают участие в решении государственных вопросов.

Таким образом, Жорин призвал не ограничиваться публичным возмущением в соцсетях, а обращать внимание на реальные внутренние угрозы, которые, по его мнению, остаются недооцененными.

