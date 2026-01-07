Максим Жорин прокомментировал ситуацию с итальянцем: на что обратил внимание

Рубрики
Ткачова Марія
Военный и общественный деятель Максим Жорин высказался о резонансной истории с иностранцем, заподозренным в пророссийских взглядах, и поддержал позицию о нецелесообразности допуска таких лиц на территорию Украины.
Максим Жорин про пророссийского итальянца
По его словам, пророссийским сторонникам из других государств не следует разрешать въезд в страну, особенно в условиях полномасштабной войны. В то же время Жорин подчеркнул, что проблема не ограничивается только иностранцами, ведь российская агентура, по его оценке, присутствует и внутри Украины.
Особо он обратил внимание на активность пользователей в социальных сетях вокруг этой темы. По мнению Жорина, общественное возмущение и эмоциональную энергию следует направлять более практично — в частности, на политиков, которые ранее входили в запрещенную пророссийскую партию ОПЗЖ и до сих пор остаются в Украине и принимают участие в решении государственных вопросов.
Таким образом, Жорин призвал не ограничиваться публичным возмущением в соцсетях, а обращать внимание на реальные внутренние угрозы, которые, по его мнению, остаются недооцененными.