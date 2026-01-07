logo

Максим Жорин прокомментировал ситуацию с итальянцем: на что обратил внимание

Максим Жорин прокомментировал резонансную историю с иностранцем, отметив проблему пророссийских симпатиков в Украине и призвав обратить внимание на внутреннюю агентуру

Военный и общественный деятель Максим Жорин высказался о резонансной истории с иностранцем, заподозренным в пророссийских взглядах, и поддержал позицию о нецелесообразности допуска таких лиц на территорию Украины.

Максим Жорин прокомментировал ситуацию с итальянцем: на что обратил внимание

Максим Жорин про пророссийского итальянца

По его словам, пророссийским сторонникам из других государств не следует разрешать въезд в страну, особенно в условиях полномасштабной войны. В то же время Жорин подчеркнул, что проблема не ограничивается только иностранцами, ведь российская агентура, по его оценке, присутствует и внутри Украины.

Особо он обратил внимание на активность пользователей в социальных сетях вокруг этой темы. По мнению Жорина, общественное возмущение и эмоциональную энергию следует направлять более практично — в частности, на политиков, которые ранее входили в запрещенную пророссийскую партию ОПЗЖ и до сих пор остаются в Украине и принимают участие в решении государственных вопросов.

Таким образом, Жорин призвал не ограничиваться публичным возмущением в соцсетях, а обращать внимание на реальные внутренние угрозы, которые, по его мнению, остаются недооцененными.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что общественный деятель Владимир Золкин в публичном сообщении с иронией прокомментировал молчание Валерия Залужного на фоне обсуждений его отдыха в Доминиканской Республике.
Золкин отметил, что проходит уже вторую неделю без каких-либо объяснений или реакции со стороны Залужного. В своем обращении он упомянул строчки из известной песни, проведя параллель между ее мотивом и длительной паузой в коммуникации. В иронической форме он отметил, что обществу было бы интересно услышать хотя бы бытовые подробности поездки — в частности, о температуре воды, условиях отдыха или общих впечатлениях. По словам Золкина, отсутствие какого-либо комментария выглядит странно ввиду публичности личности и общественного резонанса.



Источник: https://t.me/MaksymZhorin/5943
