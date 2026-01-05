Кулеба може отримати нову ключову посаду

Колишній міністр закордонних справ Дмитро Кулеба може повернутися до роботи в державному управлінні в новому статусі. За наявною інформацією, президент Володимир Зеленський наразі розглядає оновлені формати роботи Служби зовнішньої розвідки, а також можливі кадрові рішення.

Дмитро Кулеба

Саме в цьому контексті відбулася нещодавня зустріч глави держави з Дмитром Кулебою. За словами співрозмовників у владних колах, обговорювалися різні сценарії подальшої співпраці.

Серед можливих варіантів — призначення Кулеби радником або спеціальним представником президента, а також більш вагомі кадрові рішення, зокрема очолення однієї з ключових державних інституцій, у тому числі Служби зовнішньої розвідки.

Остаточного рішення наразі не ухвалено. Розглядається кілька моделей, залежно від того, який формат буде визнаний найбільш ефективним для реалізації зовнішньополітичних та безпекових завдань України.

