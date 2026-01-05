logo

Кулеба может получить новую ключевую должность

Дмитрий Кулеба может получить новую роль во власти: рассматривают несколько форматов

5 января 2026, 18:22
Бывший министр иностранных дел Дмитрий Кулеба может вернуться на работу в государственном управлении в новом статусе. По имеющейся информации, президент Владимир Зеленский рассматривает обновленные форматы работы Службы внешней разведки, а также возможные кадровые решения.

Именно в этом контексте прошла недавняя встреча главы государства с Дмитрием Кулебой. По словам собеседников во властных кругах, обсуждались разные сценарии дальнейшего сотрудничества.

Среди возможных вариантов — назначение Кулебы советником или специальным представителем президента, а также более весомые кадровые решения, в том числе возглавление одного из ключевых государственных институций, в том числе Службы внешней разведки.

Окончательное решение пока не принято. Рассматривается несколько моделей в зависимости от того, какой формат будет признан наиболее эффективным для реализации внешнеполитических и безопасных задач Украины.

Источник: https://t.me/RBC_ua_news/177337
