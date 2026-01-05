Кулеба может получить новую ключевую должность

Бывший министр иностранных дел Дмитрий Кулеба может вернуться на работу в государственном управлении в новом статусе. По имеющейся информации, президент Владимир Зеленский рассматривает обновленные форматы работы Службы внешней разведки, а также возможные кадровые решения.

Дмитрий Кулеба

Именно в этом контексте прошла недавняя встреча главы государства с Дмитрием Кулебой. По словам собеседников во властных кругах, обсуждались разные сценарии дальнейшего сотрудничества.

Среди возможных вариантов — назначение Кулебы советником или специальным представителем президента, а также более весомые кадровые решения, в том числе возглавление одного из ключевых государственных институций, в том числе Службы внешней разведки.

Окончательное решение пока не принято. Рассматривается несколько моделей в зависимости от того, какой формат будет признан наиболее эффективным для реализации внешнеполитических и безопасных задач Украины.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что у 13-летней девочки из Дублян врачи обнаружили глубоко проникшую в мягкие ткани руки швейную иглу. Ни сам ребенок, ни его родители долго не догадывались, что именно стало причиной боли.

Все началось с небольшой точки на руке, которую семья восприняла как обычный укус насекомого. Однако уже через несколько дней на этом месте появилось болезненное уплотнение, рука начала отекать, а боль стала настолько сильной, что девочка не могла согнуть конечность. После этого родители обратились за медицинской помощью. Во время осмотра врачей насторожил характер боли – он распространялся вглубь тканей. После проведения ультразвукового обследования медики обнаружили посторонний металлический предмет. Для подтверждения диагноза ребенку сделали рентген, показавший, что игла вошла в руку под углом около 45 градусов и застряла глубоко в толще мышцы.

