Кирило Буданов до Великодня зробив анонс важливої події

Керівник Офісу Президента України Кирило Буданов висловив надію на проведення масштабного обміну найближчим часом. Про це він заявив під час урочистого заходу, присвяченого четвертій річниці діяльності Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

Кирило Буданов

Головною очікуваною подією весни може стати великий обмін захисників, приурочений до релігійних свят. "Дуже сподіваюся, що на Великдень побачимо великий обмін військовополоненими", — підкреслив Буданов. Цьогоріч католицька Пасха припадає на 5 квітня, а православна та греко-католицька — на 12 квітня, що створює символічний часовий коридор для гуманітарних процесів.

Підбиваючи підсумки роботи за чотири роки, очільник ОПУ навів вражаючі цифри: за цей період вдалося організувати понад 70 раундів обмінів, завдяки чому до своїх родин повернулося понад 8,5 тисяч українських громадян. Попри складність діалогу з країною-агресором, процес не зупиняється.

"Переговори тривають, і нові обміни будуть", — запевнив Кирило Буданов. Він наголосив, що фахівці штабу працюють у безперервному режимі, аби кожен український полонений отримав шанс на повернення.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що у ніч на 26 березня підрозділи Сил оборони України здійснили успішну операцію, завдавши удару по Кірішському нафтопереробному заводу, що розташований у Ленінградській області РФ. Це підприємство є критично важливим для економіки агресора, оскільки входить до трійки найбільших НПЗ Росії.

За даними Генерального штабу ЗСУ, атака призвела до значних руйнувань на об'єкті. "За попередньою інформацією, виникла пожежа на території підприємства — займання установок первинної переробки нафти і двох резервуарів", — зазначається у звіті. Наразі масштаби завданих збитків та остаточні результати влучань уточнюються.