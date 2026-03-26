Кирилл Буданов к Пасхе сделал анонс важного события

Руководитель Офиса Президента Украины Кирилл Буданов выразил надежду на проведение масштабного обмена в ближайшее время. Об этом он заявил во время торжественного мероприятия, посвященного четвертой годовщине деятельности Координационного штаба по обращению с военнопленными.

Главным ожидаемым событием весны может стать обширный обмен защитников, приуроченный к религиозным праздникам. "Очень надеюсь, что на Пасху увидим большой обмен военнопленными", — подчеркнул Буданов. В этом году католическая Пасха выпадает на 5 апреля, а православная и греко-католическая — на 12 апреля, что создает символический временной коридор для гуманитарных процессов.

Подводя итоги работы за четыре года, глава ОПУ привел впечатляющие цифры: за этот период удалось организовать более 70 раундов обменов, благодаря чему в свои семьи вернулось более 8,5 тысячи украинских граждан. Несмотря на сложность диалога со страной-агрессором, процесс не останавливается.

"Переговоры продолжаются, и новые обмены будут", — заверил Кирилл Буданов. Он подчеркнул, что специалисты штаба работают в непрерывном режиме, чтобы каждый украинский пленник получил шанс на возвращение.

