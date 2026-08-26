Київ готується до нових відносин з Вашингтоном: яке нове рішення Банкової здивує

Посада посла України у Сполучених Штатах поки залишається вакантною, проте у владі вже обговорюють кілька можливих кандидатур. Серед претендентів називають представників військового середовища, дипломатів та політиків. Остаточного рішення щодо того, хто представлятиме Київ у Вашингтоні, наразі немає. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на власні джерела.

США і Україна. Фото: з відкритих джерел

За інформацією видання, одним із кандидатів, якого розглядали на дипломатичну посаду, є заступник керівника Офісу президента Павло Паліса. На Банковій він насамперед відповідає за питання, пов'язані з оборонним сектором, що може бути важливим з огляду на ключову роль американської військової підтримки для України.

Додатковим аргументом на користь Паліси можуть бути його контакти з американською стороною. Зокрема, Дональд Трамп раніше називав українського військового своїм "улюбленим солдатом" в Україні. Водночас співрозмовники видання припускають, що нинішня роль Паліси в команді Володимира Зеленського є надто важливою. Наразі він продовжує працювати поруч із президентом у Києві.Однак Паліса — не єдиний можливий претендент. Джерела стверджують, що влада розглядає одразу декілька кандидатур, причому не лише серед чинних посадовців. У списку потенційних претендентів нібито є також колишній очільник Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба, який має значний дипломатичний досвід та добре знайомий із західними політичними колами.

Портал "Коментарі" вже писав, що колишній міністр оборони Михайло Федоров заперечив твердження президента Володимира Зеленського про те, що рішення під час його керівництва відомством призвели до дефіциту оборонного бюджету на 27 мільярдів доларів. За словами ексміністра, фінансові розрахунки його команди передбачали значно меншу нестачу коштів.