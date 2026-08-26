Киев готовится к новым отношениям с Вашингтоном: какое новое решение Банковой удивит

Пост посла Украины в Соединенных Штатах пока остается вакантным, однако во власти уже обсуждают несколько возможных кандидатур. Среди соискателей называют представителей военной среды, дипломатов и политиков. Окончательного решения о том, кто будет представлять Киев в Вашингтоне, пока нет. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на собственные источники.

США и Украина. Фото: из открытых источников

По информации издания, одним из кандидатов, рассматриваемого на дипломатическую должность, является заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса. На Банковой он, прежде всего, отвечает за вопросы, связанные с оборонным сектором, что может быть важным, учитывая ключевую роль американской военной поддержки для Украины.

Дополнительным доводом в пользу Палисы могут быть его контакты с американской стороной. В частности, Дональд Трамп ранее называл украинского военного своим "любимым солдатом" в Украине. В то же время собеседники издания предполагают, что нынешняя роль Палисы в команде Владимира Зеленского слишком важна. Пока он продолжает работать рядом с президентом в Киеве. Однако Палиса – не единственный возможный претендент. Источники утверждают, что власти рассматривают сразу несколько кандидатур, причем не только среди действующих должностных лиц. В списке потенциальных претендентов якобы также бывший глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба, имеющий значительный дипломатический опыт и хорошо знакомый с западными политическими кругами.

Портал "Комментарии" уже писал , что бывший министр обороны Михаил Федоров отрицал утверждение президента Владимира Зеленского о том, что решение во время его руководства ведомством привели к дефициту оборонного бюджета на 27 миллиардов долларов. По словам эксминистра, финансовые расчеты его команды предполагали значительно меньшую нехватку средств.