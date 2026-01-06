Канадська політикиня Христя Фріланд стане радницею Зеленського і заради цього залишає парламент Канади

Канадська політикиня українського походження Христя Фріланд залишає парламент Канади заради роботи з Україною. Про це стало відомо з її допису в соціальній мережі X, де вона особисто повідомила про намір скласти депутатський мандат у найближчі тижні.

Ключове кадрове рішення: канадська політикиня українського походження працюватиме на Україну

Рішення пов’язане з новим призначенням Фріланд в Україні. 5 січня Президент України Володимир Зеленський призначив її позаштатною радницею з питань економічного розвитку. Глава держави пояснив цей крок значним досвідом політикині у сфері економічних реформ, залучення інвестицій та міжнародної фінансової співпраці.

У своєму дописі в X Христя Фріланд зазначила, що нова роль є волонтерською і вимагає повної концентрації, тому вона ухвалила рішення відійти від канадської внутрішньої політики.

"Приймаючи цю волонтерську посаду, я залишаю роль спеціальної представниці прем’єр-міністра Канади з питань відновлення України. У найближчі тижні я також залишу своє місце в парламенті", – написала Фріланд.

Вона подякувала своїм виборцям за роки довіри та підкреслила, що для неї було честю представляти їх у парламенті Канади.

Рішення Христі Фріланд публічно підтримав прем’єр-міністр Канади Марк Карні, наголосивши на її професійній унікальності та символічному значенні цього кроку.

"Те, що канадка обіймає цю посаду в такий вирішальний момент для майбутнього України, є ще одним доказом незмінної підтримки Канадою України", – заявив він.

Христя Фріланд народилася в Канаді, однак має українське коріння – її мати Галина Хом’як-Фріланд була українкою за походженням. Свою професійну кар’єру Фріланд починала як журналістка, зокрема працювала в Україні для Financial Times, The Washington Post та The Economist.

З 2013 року вона була депутаткою парламенту Канади від Ліберальної партії, а з 2015 року обіймала низку ключових міністерських посад. У грудні 2024 року Фріланд пішла у відставку з посади віцепрем’єрки та міністерки фінансів після конфлікту з тодішнім прем’єр-міністром Джастіном Трюдо. Після поразки у внутрішньопартійних виборах 2025 року вона зберігала впливові міжнародні ролі, зосереджені на українському напрямку.

Складання мандата заради роботи з Україною стало безпрецедентним кроком для канадської політикині такого рівня і свідчить про новий етап міжнародної підтримки Києва на економічному фронті.

