Канадский политик Христя Фриланд станет советницей Зеленского и ради этого покидает парламент Канады
commentss НОВОСТИ Все новости

Канадский политик Христя Фриланд станет советницей Зеленского и ради этого покидает парламент Канады

Христя Фриланд сложит депутатский мандат в Канаде, чтобы работать внештатной советницей президента Украины по экономическому развитию.

6 января 2026, 17:49
Автор:
avatar

Проніна Анна

Канадская политика украинского происхождения Христя Фриланд покидает парламент Канады ради работы с Украиной. Об этом стало известно из ее сообщения в социальной сети X , где она лично сообщила о намерении сложить депутатский мандат в ближайшие недели.

Канадский политик Христя Фриланд станет советницей Зеленского и ради этого покидает парламент Канады

Ключевое кадровое решение: канадский политик украинского происхождения будет работать на Украину

Решение связано с новым назначением Фриланда в Украине. 5 января Президент Украины Владимир Зеленский назначил ее внештатной советницей по вопросам экономического развития . Глава государства объяснил этот шаг значительным опытом политики в сфере экономических реформ, привлечения инвестиций и международного финансового сотрудничества.

В своем сообщении в X Христя Фриланд отметила, что новая роль волонтерская и требует полной концентрации, поэтому она приняла решение отойти от канадской внутренней политики.

"Принимая этот волонтерский пост, я оставляю роль специальной представительницы премьер-министра Канады по вопросам восстановления Украины. В ближайшие недели я тоже оставлю свое место в парламенте" , – написала Фриланд.

Она поблагодарила своих избирателей за годы доверия и подчеркнула, что для нее было честью представлять их в парламенте Канады.

Решение Христи Фриланд публично поддержал премьер-министр Канады Марк Карни , отметив ее профессиональную уникальность и символическое значение этого шага.

"То, что канадка занимает этот пост в столь решающий момент для будущего Украины, является еще одним доказательством неизменной поддержки Канадой Украины" , – заявил он.

Христя Фриланд родилась в Канаде , однако имеет украинские корни – ее мать Галина Хомяк-Фриланд была украинкой по происхождению. Свою профессиональную карьеру Фриланд начинала как журналистка, в частности, работала в Украине для Financial Times, The Washington Post и The Economist.

С 2013 года она была депутатом парламента Канады от Либеральной партии, а с 2015 года занимала ряд ключевых министерских должностей. В декабре 2024 года Фриланд ушла в отставку с должности вице-премьера и министерства финансов после конфликта с тогдашним премьер-министром Джастином Трюдо. После поражения во внутрипартийных выборах 2025 года, она сохраняла влиятельные международные роли, сосредоточенные на украинском направлении.

Составление мандата ради работы с Украиной стало беспрецедентным шагом для канадской политики такого уровня и свидетельствует о новом этапе международной поддержки Киева на экономическом фронте.

