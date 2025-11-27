logo_ukra

Ірина Мудра сказала, чи є «людиною Єрмака», та відповіла на чутки про її призначення міністром юстиції
НОВИНИ

Ірина Мудра сказала, чи є «людиною Єрмака», та відповіла на чутки про її призначення міністром юстиції

Заступниця керівника Офісу президента Ірина Мудра розповіла, чи отримувала пропозицію очолити Міністерство юстиції та як на неї відреагує

27 листопада 2025, 11:08
Автор:
avatar

Маламура Сергій

В уряді залишаються вакантними посади міністрів юстиції та енергетики. Серед претендентів на посаду очільника Мінюсту джерела ЗМІ називають, зокрема, нинішню заступницю керівника Офісу президента Ірину Мудру. 

Ірина Мудра сказала, чи є «людиною Єрмака», та відповіла на чутки про її призначення міністром юстиції

Ірина Мудра. Фото: з відкритих джерел

Тим часом посадовиця стверджує, що поки жодних пропозицій не отримувала. Про це вона сказала в інтерв’ю виданню "Бабель".   

"Я вже стільки разів читала про якісь мої призначення — то послом, то міністром, то генеральним прокурором, то кудись в НБУ. Якщо серйозно, мені такої пропозиції не надходило. Якби вона надійшла, я б її розглянула. І ще нагадаю, що міністра юстиції призначає парламент за пропозицією уряду і безпосередньо премʼєра", — розповіла Мудра.

Вона також відповіла, чи вважає себе "людиною Єрмака", як пишуть ЗМІ. 

"Я людина свого роботодавця. Мій роботодавець — держава, тож я людина держави і служу інтересам держави. І завжди так робила: і в Ощадбанку, і в Міністерстві юстиції, і в Офісі президента", — наголосила Ірина Мудра.

Як повідомляв портал "Коментарі", раніше народний депутат від "Слуги народу" Андрій Жупанин спростував інформацію про те, що фракція нібито не пропонувала на зустрічі з президентом кандидатур на посади міністрів енергетики та юстиції.

Він підтвердив, що свою кандидатуру на посаду міністра енергетики пропонував його колега Юрій Камельчук. Сам нардеп запропонував, щоб Міненерго очолив нинішній голова парламентського комітету з питань енергетики Андрій Герус. 

На посаду міністра юстиції фракція "Слуга народу" запропонувала голову комітету Верховної Ради з питань правової політики Дениса Маслова. Обговорюється також кандидатура заступниці керівника ОП Ірини Мудрої. 



