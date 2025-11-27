Ирина Мудра сказала, является ли «человеком Ермака», и ответила на слухи о назначении ее министром юстиции

В правительстве остаются вакантными должности министров юстиции и энергетики. Среди претендентов на должность главы Минюста источники СМИ называют, в частности, нынешнюю заместителя руководителя Офиса президента Ирину Мудрую.

Ирина Мудрая. Фото: из открытых источников

Между тем чиновница утверждает, что пока никаких предложений не получала. Об этом она сказала в интервью изданию Бабель.

"Я уже столько раз читала о каких-то моих назначениях — то послом, то министром, то генеральным прокурором, то куда-то в НБУ. Если серьезно, мне такое предложение не поступало. Если бы оно пришло, я бы его рассмотрела. И еще напомню, что министра юстиции назначает парламент по предложению правительства и непосредственно премьера", – рассказала Мудра.

Она также ответила, считает ли себя "человеком Ермака", как пишут СМИ.

"Я человек своего работодателя. Мой работодатель — государство, поэтому я человек государства и служу интересам государства. И всегда так поступала: и в Сбербанке, и в Министерстве юстиции, и в Офисе президента", — подчеркнула Ирина Мудрая.

Как сообщал портал "Комментарии", ранее народный депутат от "Слуги народа" Андрей Жупанин опроверг информацию о том, что фракция якобы не предлагала на встрече с президентом кандидатур на должности министров энергетики и юстиции.

Он подтвердил, что свою кандидатуру на должность министра энергетики предлагал коллега Юрий Камельчук. Сам нардеп предложил, чтобы Минэнерго возглавил нынешний глава парламентского комитета по вопросам энергетики Андрей Герус.

На должность министра юстиции фракция "Слуга народа" предложила главу комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики Дениса Маслова. Обсуждается также кандидатура заместителя руководителя ОП Ирины Мудрой.